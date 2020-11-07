Если вы «на ровном месте» стали периодически испытывать приступы внезапного страха или сильной тревоги в сочетании с учащенным сердцебиением и головокружением, это может быть проявлением панической атаки. Отчего она возникает, кому грозит, а главное – как от нее избавиться, объяснила днепровский психотерапевт Светлана Скарлош.

Что такое паническая атака?

Паническая атака – это внезапный и мучительный для человека приступ беспокойства, страха и интенсивной тревоги, возникающий без видимых причин. Как правило, он сопровождается учащенным сердцебиением, головокружением, потливостью, повышением артериального давления, которые провоцирует выброс адреналина.

Паническая атака не представляет угрозы для жизни, но может существенно снизить ее качество. Частые приступы или их постоянное ожидание делают человека нервным, мнительным, замкнутым. Он начинает избегать мест и ситуаций, в которых пережил паническую атаку (поездка в транспорте, пребывание в толпе или в замкнутом пространстве). Если приступ случился ночью, впоследствии может развиться расстройство сна.

Приступы паники могут длиться от нескольких минут до часа, но в среднем это 15-30 минут. Частота атак колеблется от нескольких в день до одной-двух в месяц.

Отчего возникают панические атаки?

Паническая атака может быть как самостоятельным расстройством, так и сопутствующим признаком заболеваний эндокринной или сердечно-сосудистой систем. Также она может развиться вследствие депрессии, фобии, сильного стресса, чрезмерных физических нагрузок, приема некоторых лекарств. Есть теория и о наследственной предрасположенности к паническому расстройству. В группе риска также жители мегаполисов, испытывающие повышенную нагрузку на психику. Кроме того, женщины страдают от необъяснимых приступов паники в три раза чаще мужчин. Но до конца причины возникновения данного расстройства пока не изучены.

Как проявляется тревожное расстройство?

Характерными проявлениями также являются озноб, сухость во рту, ощущение кома в горле и нехватки воздуха. Кроме того, человек жалуется на тошноту, боль и дискомфорт в области желудка, тремор, слабость, онемение, покалывание в руках и ногах. Зачастую приступ сопровождается страхом смерти и потери контроля над собой. Субъективно люди описывают свои ощущения, как «земля уходит из-под ног» или «сердце готово выскочить из груди».

Как самостоятельно справиться с паникой?

Главное – переключить внимание.

Если вы находитесь в общественном месте – сконцентрируйтесь на деталях реальности вокруг вас: ярком пальто соседки по автобусу, популярной песне, звучащей из динамиков в салоне, породе собаки, бегущей по улице. Насчитайте минимум 8-10 таких конкретных вещей.

Если паника «накрыла» вас в домашней обстановке, начните какое-то привычное рутинное дело – например, мыть посуду или вытирать пыль; проговорите вслух или про себя успокаивающие установки: «я спокоен, я в норме, это просто фантазия, которая закончится через несколько минут». Кроме того, ощутите контролируемое мышечное напряжение: несколько раз сожмите и разожмите кулаки, переступите с ноги на ногу, помассируйте мочки ушей. Важно также нормализовать дыхание. Для этого ровно и медленно подышите в бумажный пакет или сложенные лодочкой ладони, прикрыв ими рот и нос.

К какому врачу обратиться?

Для начала посетите семейного врача, который исключит органические причины расстройства. Могут понадобиться консультации эндокринолога, кардиолога, невролога, дополнительные анализы и обследования.

Обычно для избавления от приступов паники назначается комплексная терапия: прием лекарственных препаратов (как для лечения основного заболевания, так и для снижения уровня тревоги и страха) и психотерапевтические сеансы. Положительный эффект может быть заметен уже через месяц.

Профилактика панического расстройства Чтобы не допустить панических атак, нормализуйте образ жизни: старайтесь не переутомляться, полноценно высыпаться, не нервничать и быть физически активными.

Ирина Лебединец