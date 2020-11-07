Мэр Одессы почтил память Михаила Жванецкого

Кроме того, Геннадий Труханов выступил инициатором установки в Одессе памятника легендарному писателю и сатирику. Конкурс на проект памятника объявят в ближайшее время. Памятник появится на одноименном бульваре Жванецкого.

«Это будет абсолютно правильно. По-одесски. Дань глубокого уважения самому великому одесситу. Мы объявим конкурс. Фактически я это уже сделал. Я попрошу нашего председателя комиссии по дизайну Михаила Реву объявить это в творческих коллективах и установить определенные сроки, а потом мы дальше определим победителя», — сказал Геннадий Труханов.

Напомним, Михаил Жванецкий – человек-эпоха, оставивший после себя бессмертное творческое наследие, ушёл из жизни 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.

В память о нем сегодня в Одессе объявлен день траура.

В Одессе на бульваре Жванецкого установят памятник в его честь.

Источник: Odessit.ua