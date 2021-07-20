Одесского «свадебного стрелка» отпустили из СИЗО под залог в 200 тысяч

Жителя города Южного под Одессой Кирилла Крамаренко, который стрелял в воздух из охотничьего карабина на свадьбе в Фонтанке 14 июля и был задержан, отпустили из СИЗО под залог в размере около 200 тысяч гривен.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на областную прокуратуру.

Отметим, что Крамаренко был единственным задержанным гостем свадьбы, которого суд отправил в СИЗО.

В то же время, представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после инцидента. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.

«Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?», – рассказал Келоев в эфире «Думской.TV».

При этом миграционная служба ситуацию не комментировала.

В то же время ситуацию на свадьбе прокомментировал жених Магомед Закариев. Он родился и вырос в Одессе, выступает за сборную Украины по вольной борьбе. Его отец погиб под Грозным в 2000 году, а семья перебралась в Украину и давно получила украинское гражданство.

По словам Закариева, ничего «террористического» и «экстремистского» на свадьбе не планировалось, а инициатива «пострелять в воздух» возникла у гостя Кирилла Крамаренко спонтанно.

«Старшие на свадьбе предупреждали его не нарушать закон – не стрелять, не доставать оружие, но он не послушался. Наверное, насмотрелся видео – как на Кавказе празднуют свадьбы, и решил повторить это здесь», – рассказал Магомед Закариев.

Но в результате этого бездумного поступка, по словам жениха, торжество было испорчено – полицейские ворвались в зал ресторана «Море» в Фонтанке, где проходил банкет.

«Гостей положили лицами в пол, напугали детей и женщин. Около 80 человек – в том числе меня и моих украинских друзей – увезли в миграционную службу для разбирательства, хотя они не стреляли. Некоторым из них, у кого вид на жительство в нашей стране, грозит депортация, хотя они никогда не нарушали законы Украины», – рассказал Магомед Закариев.

Он полагает, что «это все похоже на расправу».

«Как нам кажется, ввиду назначения нового главы МВД Украины, руководство ГУ Нацполиции в Одесской области стремится таким образом продемонстрировать Киеву жесткую руку, готовую пресечь любые правонарушения», – полагает молодой человек.

Но больше всего Закариев расстроен тем, что из чеченцев снова пытаются сделать врагов Украины – и на это брошены все силы российской пропаганды.

Он также добавил, что к этому подключились некоторые народные депутаты – как, например, «слуга народа» Артем Дмитрук из Одессы, который назвал пришедших на свадьбу «участниками ОПГ с циничным отношением к нашим традициям, законам и нормам морали».

«Мы – никакое не ОПГ, я и мои друзья родились, выросли, учились, занимаемся спортом и выступаем за Украину на международных соревнованиях. Я, например, сейчас не попадаю в Токио, но планирую следующую Олимпиаду провести со своей командой», – рассказал Закариев.

Он также заявил, что чеченская диаспора не имеет отношения к стрельбе на его свадьбе. А оружие, из которого стрелял Кирилл Крамаренко, официально зарегистрировано.

«В данном инциденте виноват оказался мой гость – Кирилл Крамаренко. Он понесет наказание по закону. А мы, молодежь, извлекли хороший урок из произошедшего», – подытожил Магомед Закариев.

Напомним, 14 июля в Фонтанке на праздновании свадьбы один из гостей ради веселья устроил стрельбу в воздух из огнестрельного оружия. Кроме того, гости перекрыли трассу Одесса – Южный и устроили там дрифт.

В полиции сообщали, что стрелку грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия, а дрифтеры заплатят штраф за административное нарушение.

Также в сети было опубликовано видео, на котором «свадебный стрелок» приносит одесситам извинения.