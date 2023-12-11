В Одессе показали фильм о зверствах россиян в Буче

События, отраженные в фильме, переносят зрителей в февраль — апрель 2022 года. Главный герой, Константин Гудаускас – литовский еврей, гражданин Казахстана. В 2019 году его осудили на родине за гражданскую позицию, после чего он получил убежище в Украине и жил в Буче.

С началом российского вторжения благодаря своему казахскому паспорту Константин воспользовался возможностью проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить оттуда мирных жителей. Таким образом, он спас 203 человека.

Когда я услышал историю этого человека, говорит Александр, я понял, что это может быть мощный международный проект. Он мог уехать в первый же день, но он остался и это столь мощный месседж всем иностранцам, что нужно делать настоящему человеку, когда происходит такое зло.

Но не только история Константина (его, кстати, сыграл польский актер Цезарий Лукашевич) была документально отражена в фильме. Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель… Все эти города, герои и события вокруг них реальны и только художественно соединены между собой. Эти люди или их родственники консультировали съемочную группу, а в финальных титрах авторы рассказали об их дальнейшей судьбе. Также на этапе создания сценария были вовлечены сотрудники Главного управления разведки Украины. Все факты прошли несколько этапов проверки на соответствие. Всего над лентой работали 80 специалистов и более 120 актеров.

Фильм сняли за негосударственные деньги, рассказывает Александр Щур. Это была принципиальная позиция команды. Таким образом, финансирование было получено от украинцев, поляков, американцев, канадцев. Сейчас «Буча» находится на финальной стадии производства и готовится к туру по странам Европы и Северной Америки с показами в Гарвардском и Колумбийском университетах. Также в планах – продажа фильма популярной стриминговой платформе и показ на известных кинофорумах.

Премьерный показ должен пройти на Берлинском кинофестивале, который состоится с 15 по 25 февраля. Это чрезвычайно важно, считают создатели фильма, ведь у Украины есть определенные проблемы с информационной политикой за рубежом.

Именно художественное кино может привлечь большое количество людей. Во-вторых, оно может спровоцировать на эмоции. Нам нужна большая поддержка, пришло время культурного оружия. Этот фильм стоит десятую часть одного танка, но с его помощью мы сможем взорвать мощную «культурную бомбу», — уверен Александр Щур.

Александра Щура очень беспокоит тот факт, что россияне уже сняли художественный фильм «Свидетель», где рассказывают, как украинцы убивали друг друга в Буче. Именно поэтому нужно спешить, чтобы эта ложь не успела попасть на международные площадки. Поддержать проект «Буча» может каждый, задонатив с сайта фильма.

Фото — Фб фильма «Буча» и Юлии Сущенко