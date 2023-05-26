Новости Одессы и Одесской области

Почему Одессе не нужна улица Пушкинская: дискуссия (фото)

Почему Одессе не нужна улица Пушкинская: дискуссия (фото)

Известный одесский журналист Денис Соколов рассказал, почему одесситам не стоит держаться за имя Пушкина. Но историк Александр Бабич считает, что улицу и памятники Пушкину в Одессе необходимо сохранить. 

Дискуссия о том, нужен ли Пушкин украинской Одессе развернулась на странице Facebook Александра Бабича.

Денис Соколов утверждает, что Пушкин — это главный представитель “русского мира” и ему не место в Одессе. Ведь сейчас это требование закона, времени и общества.

«Пушкин — главный представитель «русского мира» и вы не можете говорить: что ж, зато он писал хорошие стихи. Ибо именно его стихи, его творчество и его фигура – оружие против Украины.
В культурном смысле Пушкин в Одессе – это черноморский флот россии в Севастополе», — уверен журналист.

комментарий соколова

Историк Александр Бабич не согласен с Денисом Соколовым. Он утверждает, что Пушкин написал, фактически, гимн антиимперской европейской Одессы, а также оставил в нашем городе великий литературный след — 32 стиха и работа над тремя поэмами.

«А то, что твари русские тянут его имя под любое свое преступление, не перечеркивает его отношение к нашей городской культуре и истории. Мы не должны этим пи…рам отдавать все, к чему они прикасаются. Это как победа во 2-й Мировой, которую они узурпировали под себя»,  — пояснил он свою позицию.

комментарий бабича

В дискуссию активно включились жители города и высказали свое мнение. А также вспомнили, что до Пушкина улица называлась Итальянская. А сам Пушкин в некоторых произведениях описывал геноцид черкесов как нормальное явление. Защитники названия «Пушкинская» настаивают, что поэт является частью истории Одессы, поэтому это нельзя вычеркнуть.

комментарий

комментарий

Напомним, что в Одессе переименовали два района города, а также провели голосование среди жителей за переименование улиц и площадей города.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить