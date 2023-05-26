Почему Одессе не нужна улица Пушкинская: дискуссия (фото)

Известный одесский журналист Денис Соколов рассказал, почему одесситам не стоит держаться за имя Пушкина. Но историк Александр Бабич считает, что улицу и памятники Пушкину в Одессе необходимо сохранить.

Дискуссия о том, нужен ли Пушкин украинской Одессе развернулась на странице Facebook Александра Бабича.

Денис Соколов утверждает, что Пушкин — это главный представитель “русского мира” и ему не место в Одессе. Ведь сейчас это требование закона, времени и общества.

«Пушкин — главный представитель «русского мира» и вы не можете говорить: что ж, зато он писал хорошие стихи. Ибо именно его стихи, его творчество и его фигура – оружие против Украины.

В культурном смысле Пушкин в Одессе – это черноморский флот россии в Севастополе», — уверен журналист.

Историк Александр Бабич не согласен с Денисом Соколовым. Он утверждает, что Пушкин написал, фактически, гимн антиимперской европейской Одессы, а также оставил в нашем городе великий литературный след — 32 стиха и работа над тремя поэмами.

«А то, что твари русские тянут его имя под любое свое преступление, не перечеркивает его отношение к нашей городской культуре и истории. Мы не должны этим пи…рам отдавать все, к чему они прикасаются. Это как победа во 2-й Мировой, которую они узурпировали под себя», — пояснил он свою позицию.

В дискуссию активно включились жители города и высказали свое мнение. А также вспомнили, что до Пушкина улица называлась Итальянская. А сам Пушкин в некоторых произведениях описывал геноцид черкесов как нормальное явление. Защитники названия «Пушкинская» настаивают, что поэт является частью истории Одессы, поэтому это нельзя вычеркнуть.

Напомним, что в Одессе переименовали два района города, а также провели голосование среди жителей за переименование улиц и площадей города.

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