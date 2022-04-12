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Советы психолога: как ужиться с родственниками-переселенцами во время войны?

Советы психолога: как ужиться с родственниками-переселенцами во время войны?

Многие из нас принимают жить к себе родственников, друзей и земляков с тех областей Украины, где ведутся боевые действия. Однако оказавшись под одной крышей с людьми-переселенцами, даже если они очень близкие, у нас могут возникнуть эмоциональные «качели» и конфликты. Ведь теперь нужно делить одну территорию на всех, подстраиваться, совместно организовывать быт и распорядок дня.

Как же избежать ссор и ужиться разным семьям в одном помещении? Об этом нам рассказала психолог Раиса Гаврилюк.

психолог Раиса Гаврилюк

Раиса Гаврилюк

Непростые времена диктуют свои условия

Из-за войны мы очень объединились, но еще для нас это вызов, в котором даже среди своих конфликты неизбежны. Если вы вдруг с кем-то поссорились, например, находясь дома, – не корите себя. То, что с нами сейчас происходит – это нормальные реакции на ненормальные события. В этом не стоит кого-то винить, потому что:

  • война в Украине вызывает постоянное напряжение, страх и боль;
  • ожидание хороших новостей выматывает;
  • наши психологические ресурсы не пополняются и они истощаются;
  • объединение людей (семьи) и необходимость жить всем вместе на одной территории приводит к столкновению разных правил, взглядов, ценностей и потребностей.

Конфликт легче предугадать, нежели решить

Мы не знаем сколько будет длится война в Украине и когда вернемся в свою зону комфорта. Поэтому конфликты с родственниками, друзьями или теми людьми, кого приютили, легче предугадать, нежели решать. Постарайтесь соблюдать следующие правила:

  • определите темы, которые дома обсуждать запрещено;
  • перестаньте обвинять кого-то в чем-либо (например, за немытую чашку). Иначе другой человек включит защиту и нападет на вас в ответ, и тогда конфликт неизбежен;
  • если сожитель на взводе или нервный – возьмите дистанцию. Предложите ему отдохнуть и взять часть обязанностей на себя в этот день. Если вы на взводе, также возьмите паузу. Прогуляйтесь, позвоните старому приятелю, пересмотрите фотографии;
  • не доказывайте друг другу, что в жизни правильно, а что нет. Для каждого правильно будет по-своему, потому что у каждого свои потребности. Уважайте это!
  • не взваливайте все дела на себя. Это быстро вызовет усталость и раздражение. Делитесь заданиями с другими жильцами. Говорите прямо: «Мне нужно помочь. Нарежь овощи.», «Сходи, пожалуйста, за продуктами», «Кто может вынести мусор?».

Научитесь понимать друг друга

  • Чаще высказывайте благодарность родственникам или друзьям-переселенцам за их старания. Подчеркивайте их важность;
  • постарайтесь распределить зоны ответственности. Хорошо, когда определенной работой занимается определенный человек;
  • говорите друг другу о своих страхах и переживаниях. Это поможет заручиться поддержкой и добавит ясности, что происходит у вас в душе;
  • старайтесь говорить про свои потребности не форме требований, а в форме пожелания. Например: «Для меня важно, если моя чашка с остывшим чаем будет оставаться на столе. Я привык допивать в течении дня. Пожалуйста не убирайте»;
  • предлагайте свою помощь и спрашивайте чаще: «Чем я могу помочь?», «Все ли в порядке? Или ты уже затачиваешь зуб на меня?».
  • заведите привычку делать что-то вместе. Например: смотреть фильмы, готовить ужин, играть в настольные игры. Это сближает!
  • промолчите на высказывания вашего близкого, если у вас есть на это силы!
  • говорите слова любви! Обсуждайте ценности в семье. Стремитесь лучше узнать тех, с кем вы под одной крышей: о чем мечтают, чего хочется больше всего, чем займутся в мирное время?

Помогите себе в этот нелегкий период

Постарайтесь заботиться о своем состоянии. Представьте кастрюлю с водой на огне. Со временем вода начнет закипать. Крышка кастрюли начнет подпрыгивать, издавать неприятные звуки. Мы не можем выключить огонь. Ситуация в стране не зависит здесь и сейчас от нашей воли. Но мы можем поднять крышку, давая возможность пару выходить. Можем убавить интенсивность огня. Не изменить события, а уменьшить поток информации, который к нам поступает. Поэтому, чтобы держать свои эмоции и здоровье под контролем:

  • уменьшите время на просмотр новостей. Оставьте два или четыре источника информации, которым вы доверяете;
  • выходите на прогулки. Пешая прогулка способствует переработке накопившихся эмоций. И это отличная возможность побыть наедине со своими мыслями;
  • делайте техники благодарности. Перед сном перечисляйте про себя, кому вы сегодня благодарны. Сделайте это своей привычкой. Чувство благодарности дает ощущение наполненности и спокойствия;
  • поддерживайте связь с близкими, которые не рядом. Выходите с ними регулярно на связь, чтобы узнать как они;
  • делитесь переживаниями. Чувствуете, что вот-вот и последняя капля – скажите об этом близким. Возьмите паузу в ежедневных делах. Вам нужно время.

Также не забывайте о своей связи с:

  • прошлым: пересматривайте фотографии или видео с приятными воспоминаниями;
  • будущим: запланируйте дела, которые вы сделаете после окончания войны;
  • телом: постарайтесь не отказываться от привычного ухода за собой. Занимайтесь спортом, делайте прически, новые стрижки – все, что было в привычной жизни;
  • духовностью: посетите церковь или храм, почитайте библию или похожую литературу, займитесь медитацией (простые упражнения можно найти в интернете).

Берегите себя и близких. Война закончится. Все будет Украина!

Подготовила Анастасия Епурь

Фото: Лайфхакер

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Редакция ПРОФИЛЬ

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