Советы психолога: как ужиться с родственниками-переселенцами во время войны?

Многие из нас принимают жить к себе родственников, друзей и земляков с тех областей Украины, где ведутся боевые действия. Однако оказавшись под одной крышей с людьми-переселенцами, даже если они очень близкие, у нас могут возникнуть эмоциональные «качели» и конфликты. Ведь теперь нужно делить одну территорию на всех, подстраиваться, совместно организовывать быт и распорядок дня.

Как же избежать ссор и ужиться разным семьям в одном помещении? Об этом нам рассказала психолог Раиса Гаврилюк.

Непростые времена диктуют свои условия

Из-за войны мы очень объединились, но еще для нас это вызов, в котором даже среди своих конфликты неизбежны. Если вы вдруг с кем-то поссорились, например, находясь дома, – не корите себя. То, что с нами сейчас происходит – это нормальные реакции на ненормальные события. В этом не стоит кого-то винить, потому что:

война в Украине вызывает постоянное напряжение, страх и боль;

ожидание хороших новостей выматывает;

наши психологические ресурсы не пополняются и они истощаются;

объединение людей (семьи) и необходимость жить всем вместе на одной территории приводит к столкновению разных правил, взглядов, ценностей и потребностей.

Конфликт легче предугадать, нежели решить

Мы не знаем сколько будет длится война в Украине и когда вернемся в свою зону комфорта. Поэтому конфликты с родственниками, друзьями или теми людьми, кого приютили, легче предугадать, нежели решать. Постарайтесь соблюдать следующие правила:

определите темы, которые дома обсуждать запрещено;

перестаньте обвинять кого-то в чем-либо (например, за немытую чашку). Иначе другой человек включит защиту и нападет на вас в ответ, и тогда конфликт неизбежен;

если сожитель на взводе или нервный – возьмите дистанцию. Предложите ему отдохнуть и взять часть обязанностей на себя в этот день. Если вы на взводе, также возьмите паузу. Прогуляйтесь, позвоните старому приятелю, пересмотрите фотографии;

не доказывайте друг другу, что в жизни правильно, а что нет. Для каждого правильно будет по-своему, потому что у каждого свои потребности. Уважайте это!

не взваливайте все дела на себя. Это быстро вызовет усталость и раздражение. Делитесь заданиями с другими жильцами. Говорите прямо: «Мне нужно помочь. Нарежь овощи.», «Сходи, пожалуйста, за продуктами», «Кто может вынести мусор?».

Научитесь понимать друг друга

Чаще высказывайте благодарность родственникам или друзьям-переселенцам за их старания. Подчеркивайте их важность;

постарайтесь распределить зоны ответственности. Хорошо, когда определенной работой занимается определенный человек;

говорите друг другу о своих страхах и переживаниях. Это поможет заручиться поддержкой и добавит ясности, что происходит у вас в душе;

старайтесь говорить про свои потребности не форме требований, а в форме пожелания. Например: «Для меня важно, если моя чашка с остывшим чаем будет оставаться на столе. Я привык допивать в течении дня. Пожалуйста не убирайте»;

предлагайте свою помощь и спрашивайте чаще: «Чем я могу помочь?», «Все ли в порядке? Или ты уже затачиваешь зуб на меня?».

заведите привычку делать что-то вместе. Например: смотреть фильмы, готовить ужин, играть в настольные игры. Это сближает!

промолчите на высказывания вашего близкого, если у вас есть на это силы!

говорите слова любви! Обсуждайте ценности в семье. Стремитесь лучше узнать тех, с кем вы под одной крышей: о чем мечтают, чего хочется больше всего, чем займутся в мирное время?

Помогите себе в этот нелегкий период

Постарайтесь заботиться о своем состоянии. Представьте кастрюлю с водой на огне. Со временем вода начнет закипать. Крышка кастрюли начнет подпрыгивать, издавать неприятные звуки. Мы не можем выключить огонь. Ситуация в стране не зависит здесь и сейчас от нашей воли. Но мы можем поднять крышку, давая возможность пару выходить. Можем убавить интенсивность огня. Не изменить события, а уменьшить поток информации, который к нам поступает. Поэтому, чтобы держать свои эмоции и здоровье под контролем:

уменьшите время на просмотр новостей . Оставьте два или четыре источника информации, которым вы доверяете;

. Оставьте два или четыре источника информации, которым вы доверяете; выходите на прогулки . Пешая прогулка способствует переработке накопившихся эмоций. И это отличная возможность побыть наедине со своими мыслями;

. Пешая прогулка способствует переработке накопившихся эмоций. И это отличная возможность побыть наедине со своими мыслями; делайте техники благодарности. Перед сном перечисляйте про себя, кому вы сегодня благодарны. Сделайте это своей привычкой. Чувство благодарности дает ощущение наполненности и спокойствия;

Перед сном перечисляйте про себя, кому вы сегодня благодарны. Сделайте это своей привычкой. Чувство благодарности дает ощущение наполненности и спокойствия; поддерживайте связь с близкими, которые не рядом . Выходите с ними регулярно на связь, чтобы узнать как они;

. Выходите с ними регулярно на связь, чтобы узнать как они; делитесь переживаниями. Чувствуете, что вот-вот и последняя капля – скажите об этом близким. Возьмите паузу в ежедневных делах. Вам нужно время.

Также не забывайте о своей связи с:

прошлым: пересматривайте фотографии или видео с приятными воспоминаниями;

пересматривайте фотографии или видео с приятными воспоминаниями; будущим: запланируйте дела, которые вы сделаете после окончания войны;

запланируйте дела, которые вы сделаете после окончания войны; телом: постарайтесь не отказываться от привычного ухода за собой. Занимайтесь спортом, делайте прически, новые стрижки – все, что было в привычной жизни;

постарайтесь не отказываться от привычного ухода за собой. Занимайтесь спортом, делайте прически, новые стрижки – все, что было в привычной жизни; духовностью: посетите церковь или храм, почитайте библию или похожую литературу, займитесь медитацией (простые упражнения можно найти в интернете).

Берегите себя и близких. Война закончится. Все будет Украина!

Подготовила Анастасия Епурь

Фото: Лайфхакер