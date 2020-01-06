Сохранить «ах, Одессу»: о судьбе уникальных зданий, «однодневках» в центре и «фасадизации»

Год новый — проблемы давние: одни исторические здания Одессы остались только на старых фото, другие (как, например, Масонский дом) переживают период «почтираспада», третьи торжественно открывают после спасения фасада… Что дальше? Сохраним ли мы для потомков «ах, Одессу» или хотя бы ее фасад? Об этом размышляет одесский архитектор, преподаватель ОГАСА Андрей Черненко.

Прочность-польза-красота

«Жизнь» здания определяют не только долговечность строительных материалов, но и его функциональная актуальность и красота авторской архитектуры. Витрувий сформулировал три главных постулата жизнеспособности здания: firmitas (прочность), utilitas (польза), venustas (красота). При утрате любого из них здание, без мгновенного вмешательства архитектора, становится «инвалидом» и обречено на гибель.

Одессу в начале ХIХ-го века называли «скороспелкой». Город стремительно развивался. Он был привлекательным для инвестиций. Кроме порта, зданий городского управления, торговых рядов, возникла необходимость в театрах, гостиницах, учебных заведениях. Типовой ампир жилых и общественных зданий в начале века ХIХ к его концу был на 70% замещен эклектикой и модерном доходных домов, вокзалов, учебных и лечебных комплексов. После были фабрики, клубы, санатории и т.п.

Сегодня складывается так: жизнь здания, словно в детективе, зависит от того, кому выгодна его жизнь. Ремонт, реставрация, реконструкция идут следом за локомотивом выгоды и бизнеса. Пришло время придумать новую типологию для архитектуры веков минувших.

Неужели только безликие высотки, имеющие лишь два преимущества — центр Одессы и вид на море — сегодня выгодны? Это мухи-однодневки. Их продали и забыли. Что с историческими зданиями? Поначалу у них был один владелец, и ему было выгодно построить и содержать свое «имущество». Потом была национализация. Зданием владело государство. Сегодня есть собственники отдельных квартир. А дом в целом остается бесхозным. И, даже если государство берет на себя заботу о реставрации, то зачастую единственным функциональным наполнением предлагается либо гостиничный комплекс, либо торгово-офисный.

Заменить больное на здоровое

Настал момент, когда нет возможности сохранения внутренних объемов зданий. Ни технической, ни финансовой. Недавняя трагедия подтверждает этот факт. Наш город испорчен изнутри. И нет никакой возможности спасать никому не нужные и к тому же очень опасные «камни».

К несчастью, процесс саморазрушения (которому способствовали годы бездействия обслуживающих здания организаций и действия нечистоплотных застройщиков) набирает мощь. Дальше — больше. Если нет возможности сохранить «больную ногу», ее ампутируют, чтоб избежать гибели всего организма. Потом создается протез.

Сегодня есть единственный способ оставить потомкам «Ах, Одессу». Суть такова: заменить больной организм на новый, технологически соответствующий сегодняшним реалиям. Этакий «киберпанк».

Безусловно, любым подобным действиям должны предшествовать тщательные проектные работы. В этом случае снимаются многие проблемные вопросы, например, с инженерными сетями, качественной электропроводкой, вентиляцией, сантехническими сетями, системами пожаротушения, кондиционерами, лифтами и даже паркингами.

Фасадизация!

Так уж складывается, что на сегодняшний момент единственный способ сохранения образа города — это использование так называемого «ленинградского метода», или, как говорят сегодня, «фасадизации». Суть: если образ города формируют фасады зданий, сооружений, скверов, парков и т.п., то именно их сохранение позволит говорить о сохранении лика города. Весь внутренний объем подлежит демонтажу.

Об этом архитекторы говорили еще в конце 80-х годов, многие и сегодня приходят к единодушному выводу правильности применения этого метода для спасения исторического облика современного города.

Реставрируется архитектура в полном объеме, при соблюдении пропорций как в отдельных зданиях, так и в квартальной застройке, улицах, площадях, с сохранением оригинального декора, (а не заменой на «какой-нибудь подходящий»). Словом, все то, что видит гуляющий по городу человек, должно быть тщательно изучено, проанализировано, приведено в четкую систему.

Безусловно, нельзя бездумно применять ко всем памятникам такой подход. Есть множество образцов архитектуры и истории, которые заслуживают комплексной научной реставрации, а не фасадизации. И тут очень важно определить, систематизировать, откалибровать сегменты исторической части города, создать научно производственные группы, включающие в себя специалистов разного профиля, (архитекторы, архитекторы-реставраторы, инженеры, технологи, конструкторы, историки, краеведы, скульпторы, фотографы, маркетологи и экономисты, строители и, конечно же, студенты). Считаю, что правильней всего и проще создавать такие группы на базе ОГАСА, где уже есть богатый научный и лабораторный фундамент.

Фото автора, happymisto.od.ua, timer-odessa.net

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