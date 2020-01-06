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Новости Одессы и Одесской области

Одесские моржи устроили рождественский заплыв в море (фото)

Одесские моржи устроили рождественский заплыв в море (фото)

Любители купания в холодной воде по-своему отметили Рождество в Одессе.

Так, участники клуба моржей пришли на пляж и окунулись в море.

Об этом они написали на своей странице в Facebook, поделившись фото и видео с места событий.

Перед тем, как зайти в воду, моржи размялись на берегу.

Чтобы заплыв  получился по-настоящему праздничным, многие добавили к образу новогодне-рождественскую атрибутику. Кто-то был в шапочке Деда Мороза, кто-то надел яркий бант и очки.

После водных процедур моржи согрелись горячим чаем из термоса, закусив пирогом и печеньем.

Фото: Facebook клуба моржей в Одессе

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