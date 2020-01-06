Гадаем в Рождественские Святки — на любовь, удачу и богатство

Первые 12 дней после Рождества называются Святками. Наши предки считали новогодние праздники временем волшебства и магии, поэтому в эти дни было принято гадать и ворожить. Ведь каждому человеку, хоть раз в жизни, было любопытно узнать, что ожидает его в будущем. И не обязательно гадать только на суженого. Существует множество способов гадания для всей семьи. А еще это великолепный повод весело провести время с близкими.

Гадаем на…

…исполнение желаний

Каждого интересует, реализуется ли задуманное в новом году. А чтобы узнать это, есть один несложный способ, которым пользовались наши предки.

Итак, берется большая миска или таз с водой. По краям крепятся полоски бумаги таким образом, чтобы они спускались к воде, но не соприкасались с ней. До этого на каждом листочке нужно написать по желанию. После чего взять половинку скорлупы грецкого ореха, установить в нее небольшую свечку, поджечь ее и опустить «кораблик» в центр миски. Какую бумажку подожжет свеча, такое желание и сбудется.

…судьбу и счастье

Гадать эти способом лучше в одиночестве. Нужно взять миску с водой, зажечь обычную свечу, а над ее пламенем в металлической ложке расплавить немного воска. После воск вылить в воду и посмотреть на получившуюся фигуру. Кто-то там может увидеть ребенка, кто-то ключи от квартиры, а кто-то рассмотреть черты лица суженого.

Чтобы узнать, будет ли в жизни счастье, необходимо взять две бумажки. На одной написать слово «счастье», на другой — «несчастье». Скрутить бумажки, перемешать и спрятать под подушку. С утра достать первую попавшуюся записку: что на ней написано, то и ждет в будущем году.

…суженного

Гадающие девушки по очереди катают по полу кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.

А чтобы узнать, каким будет жених, на миску или блюдце складываются разные предметы, которые могут отображать черту характера или качество жизни. Девушки не глядя должны вытягивать какой-то из предметов. Например: сахар — сладкая жизнь, хороший покладистый характер жениха; кольцо — замужество; золотое кольцо — богатство.

…богатство

Простой обряд поможет узнать, каково финансовое состояние будет в наступившем году. Гадание отвечает на вопрос «да» или «нет». В глубокую емкость нужно насыпать зерно или горох. Закрыв глаза гадающий опускает в тарелку руку, все время думая об интересующем вопросе. Зачерпнув смесь, нужно посчитать количество оставшихся зерен в руке. Если оно четное — ответ «да», а нечетное — «нет».

Гадание на будущее для всей семьи…

Во время Рождественских святок принято ходить в гости или принимать гостей. А чтобы праздничный ужин не выдался скучным, родных можно развлечь гаданиями.

…на варениках

Гадание на варениках — одно из самых традиционных на Святки. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой и в некоторые кладет небольшие сюрпризы. По сюрпризной начинке вареника определяют, что человека ждет в будущем году. Например: леденец — жизнь в следующем году будет сладкой; бумажная купюра сулит богатство; нитка — к длинной дороге или путешествию; конфеты — к пополнению в семье; горошина черного перца — жизнь с перчинкой; пуговица — обновки.

…на обуви

Лучше проводить вместе с большой компанией. Для ритуала понадобятся ключи, рюмка, ножницы, хлеб и кольцо. Все это нужно расставить в несколько пар обуви, а вот одну пару оставить пустой. Затем кто-то из участников должен подойти к любой паре обуви и вытащить то, что попадется. Если ключи, то может ждать в будущем новый дом или квартира; рюмка — веселая жизнь; ножницы — частые заботы; хлеб — достаток; кольцо — замужество или женитьба; а вот пустая обувь скажет, что никаких перемен ждать не стоит.

…на трех свечах

Чтобы узнать будущее семьи в новом году, необходимо взять три витых свечи красного, белого и голубого цвета. Свечу белого цвета поместить между красной и голубой и зажечь все одновременно. Белая свеча — это грядущий год, красная — негативные эмоции, голубая — позитивные. Если свечи выгорают одинаково — новый год будет стабильным. Если быстрее сгорает голубая свеча— к положительным эмоциям, а вот красная быстрее горит к хлопотам.

Фото: shokolad-txt.ru

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