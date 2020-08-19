Социальные услуги: кто может претендовать и как их распределяют?

Возраст и различные жизненные неурядицы иногда вынуждают обращаться за помощью в социальные службы. Пожилые и больные люди нуждаются в уходе, но не всегда есть близкие, которые могут помочь. Бывают и другие ситуации, когда приходится рассчитывать на помощь от государства. Но не все нуждающиеся теперь могут ее получить: право на получение социальных услуг с 1 июля зависит от дохода. О чем нужно знать претендентам на социальные услуги и ее получателям?

В приоритете дети и лица с инвалидностью?

В январе прошлого года был принят новый Закон «О социальных услугах» №2671-VIII, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно этому документу, получать социальные услуги могут лица, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или в ситуациях, угрожающих их жизни или здоровью. Но в самом социальном законе (как в новом, так и старом) прописан не социальный подход, направленный на экономию государственных денег, – привязка к доходам семьи.

Если вспомнить старую версию одноименного закона, он давал право на получение бесплатных социальных услуг лицам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и не имеющим родных, которые должны обеспечить им уход и помощь. Другие лица, оказавшиеся в трудной ситуации, могли рассчитывать на помощь только в том случае, если их совокупный доход был ниже одного прожиточного минимума.

В новом документе речь идет о том, что в большинстве случаев получать социальные услуги имеют право те, чей среднемесячный совокупный доход не превышает двух прожиточных минимумов для соответствующей категории лиц. Независимо от дохода социальные услуги предоставляются лицам, пострадавшим от торговли людьми и от домашнего насилия, детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I группы, детям-сиротам, семьям опекунов, детским домам семейного типа.

Таким образом, большинство претендентов на соцуслуги, в том числе и лица преклонного возраста, должны сначала отчитаться о своих доходах. Министерство социальной политики уже разработало методику расчета совокупного дохода семьи, которая вступила в силу с 1 июля. И в ней прописаны все основополагающие принципы и условия. От них зависит, получит претендент необходимые социальные услуги или ему в них откажут.

Пять вопросов о социальных услугах

1. Кто может претендовать на соцуслуги?

Согласно Закону «О социальных услугах», на них могут претендовать те, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах:

пожилой возраст или инвалидность;

частичная или полная потеря двигательной активности, памяти;

неизлечимые болезни или болезни, требующие длительного лечения;

психические расстройства;

малообеспеченность;

вред, причиненный пожаром, стихийным бедствием, катастрофой, боевыми действиями, террористическим актом, вооруженным конфликтом, временной оккупацией.

2. Кого считают членами семьи при подсчете совокупного дохода?

В состав семьи получателя социальных услуг включаются лица, которые проживают вместе с ним и ведут совместное хозяйство (супруги, кровные родственники, усыновители и другие лица – на основаниях, которые не запрещены законом и не противоречат моральным основам общества).

При этом в состав семьи получателя социальных услуг не учитываются:

лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;

дети, в отношении которых получатель социальных услуг был лишен родительских прав;

лица, правовой статус которых определен Законами Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести», «О борьбе с терроризмом»;

нетрудоспособные лица.

3. Как определяют совокупный доход семьи?

1) Рассчитывают общую сумму совокупного дохода семьи, которая состоит из суммы всех доходов каждого члена семьи за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за предоставлением социальных услуг. При этом учитываются как регулярные ежемесячные доходы, так и нерегулярные.

2) Определяют среднемесячный совокупный доход семьи: общую сумму совокупного дохода семьи за шесть календарных месяцев делят на 6.

4. Какие доходы посчитают?

В совокупный доход семьи входят следующие выплаты:

1) заработная плата (денежное обеспечение, другие выплаты, полученные в соответствии с трудовым договором), полученная как по основному месту работы, так и по совместительству;

2) гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам;

3) пенсия, государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственная социальная помощь на уход;

4) доходы от предпринимательской деятельности и фермерского хозяйства;

5) доходы от занятия литературной, художественной, музыкальной, артистической и иной творческой деятельностью;

6) пособие по безработице, в том числе одноразовая ее выплата для организации безработным предпринимательской деятельности;

7) доходы от сдачи недвижимого и (или) движимого имущества в аренду;

8) суммы ежемесячных страховых выплат, выплачиваемых пострадавшим на производстве;

9) суммы, которые выплачивались за время вынужденного прогула, и суммы за время вынужденного прогула при задержке исполнения решения о восстановлении работника на работе;

10) пособие по временной нетрудоспособности, социальная помощь малообеспеченным семьям, помощь на детей одиноким матерям, ежемесячная помощь на новорожденного;

11) доходы от продажи объектов недвижимого и движимого имущества;

12) дивиденды, доходы от отчуждения ценных бумаг или корпоративных прав;

13) денежные активы (денежные средства, размещенные на депозитных счетах (независимо от даты их открытия);

14) доходы от размещения депозитов;

15) выигрыши (призы) в лотерею или другие розыгрыши; призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу или участие в любительских спортивных соревнованиях;

16) наследство;

17) стипендия (кроме социальной);

18) другие доходы, подлежащие налогообложению в соответствии с законодательством.

При исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы в денежной форме, в том числе в иностранной валюте, полученные из любых источников как на территории Украины, так и за ее пределами.

5. Какие доходы не учитывают?

В совокупный доход семьи не учитываются:

1) уплаченные (при условии документального подтверждения фактической оплаты) и полученные алименты;

2) часть помощи на новорожденного, которая выплачивается единовременно; часть государственной помощи при усыновлении ребенка, которая выплачивается единовременно;

3) пособие на погребение, расходы на погребение и связанные с ним ритуальные услуги в случае смерти пострадавшего от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

4) помощь (компенсация, вознаграждение), которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решению местных органов власти, а также предприятий независимо от форм собственности;

5) временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; пенсия по потере кормильца; государственная помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком; государственная помощь на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство; государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

6) жилищная субсидия;

7) денежное обеспечение военнослужащих срочной службы;

8) суммы, которые оплачивают предприятия по договорам добровольного медицинского страхования своих работников;

9) помощь общественных и благотворительных организаций;

10) единовременное вознаграждение матерям-героиням;

11) оплата труда членов избирательной комиссии в день выборов, в день повторного голосования и в дни установления итогов голосования;

12) стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации;

13) единовременное натуральная помощь «Пакет малыша»;

14) стоимость услуги по уходу за ребенком до трех лет «Муниципальная няня»;

15) ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

16) социальные стипендии;

17) начисленный, но фактически не выплаченный доход (при условии документального подтверждения);

18) доход от продажи объекта недвижимого имущества, который был единственным местом проживания, при условии покупки другого;

19) компенсация физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу;

20) стоимость предоставленных социальных услуг;

21) суммы полученных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

22) пособие по беременности и родам;

23) единовременное пособие пострадавшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего) вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.