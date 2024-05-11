Кто имеет право на бесплатный протез и как его получить?

На бесплатный протез имеют право все граждане Украины, а не только военные или пострадавшие в результате боевых действий, сообщает правительственный портал. Государство гарантирует установку качественных протезов, а также финансирует их обслуживание.
Для получения протеза не следует ожидать установления инвалидности.
Куда обращаться?
- Если вы в больнице, обратитесь к соцработнику, который находится в медучреждении. Если соцработника нет, обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из местного Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью, который поможет вам подать документы.
- Обратитесь в ближайший ЦНАП, местный орган соцзащиты или Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью.
- Подайте документы онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью.
Необходимые документы
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных);
- заключение о необходимости обеспечения человека протезом;
- удостоверение УБД для военных (при наличии).
Отмечается, что, выбирая протезирование по госпрограмме, а не за границей, человек с протезом может рассчитывать на постоянное обслуживание протеза.
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