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Кто имеет право на бесплатный протез и как его получить?

Кто имеет право на бесплатный протез и как его получить?

На бесплатный протез имеют право все граждане Украины, а не только военные или пострадавшие в результате боевых действий, сообщает правительственный портал. Государство гарантирует установку качественных протезов, а также финансирует их обслуживание.

Для получения протеза не следует ожидать установления инвалидности.

Куда обращаться?

  1. Если вы в больнице, обратитесь к соцработнику, который находится в медучреждении. Если соцработника нет, обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из местного Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью, который поможет вам подать документы.
  2. Обратитесь в ближайший ЦНАП, местный орган соцзащиты или Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью.
  3. Подайте документы онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью.

Необходимые документы

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных);
  • заключение о необходимости обеспечения человека протезом;
  • удостоверение УБД для военных (при наличии).

Отмечается, что, выбирая протезирование по госпрограмме, а не за границей, человек с протезом может рассчитывать на постоянное обслуживание протеза.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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