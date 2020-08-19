Как защитить себя в поездке по железной дороге: важные рекомендации

Поезд — это один из самых популярных и доступных способов передвижения. Однако случается так, что путешествие может превратиться в опасную для жизни ситуацию. На слуху еще ЧП, которое произошло в поезде «Киев — Мариуполь»: ранее судимый мужчина Виталий Рудько избил и пытался изнасиловать молодую женщину, телеведущую Анастасию Луговую на глазах у ее пятилетнего сына. Это происшествие заставило многих задуматься о проблеме безопасности на железной дороге. Мы же собрали для вас полезные рекомендации, как обезопасить себя в поезде, чтобы прибыть к конечной остановке живым и здоровым.

Кто сегодня отвечает за безопасность в поезде?

Раньше за административным порядком в поездах и электричках следила транспортная полиция. Но в 2013 году «Укрзалізниця» отказалась от «правоохранительной услуги». Сейчас за безопасность пассажиров отвечают проводник и начальник поезда. Согласно требованиям «Инструкции начальника поезда» и статье №224 Кодекса Украины об административных правонарушениях — железнодорожники должны обеспечивать общественный порядок и принимать соответствующие меры к его нарушителям. Также они имеют право штрафовать пассажиров за отсутствие билета, курение в купе и вагонах, выброс мусора из поезда, нарушение правил пожарной безопасности и многое другое.

Но, к сожалению, не во всех случаях работники поезда могут справиться с проблемными пассажирами. И здесь конфликты могут быть самыми разными. А вот любое бездействие считается служебным правонарушением, за это могут привлечь к ответственности.

Реформа безопасности: что подготовила «Укрзалізниця»?

К сожалению, только после случая с нападением на Анастасию Луговую «Укрзалізниця» смогла разработать новую программу безопасности в пассажирских поездах. Как сообщает глава правления компании Иван Юрик, уже в ближайшее время планируется усилить сотрудничество с МВД, ввести военизированную охрану в поездах и установить в вагонах видеокамеры и сигнальные кнопки. Также в планах сформировать спецгруппу, которая будет следить за пассажирами без билетов и бороться с кражами на вокзалах. Рассматривают даже возможность ввести профилактические обходы начальником поезда со спецсредствами защиты. А вот проводникам позволят применять газовые баллончики для защиты себя и пассажиров.

Помогут ли «женские вагоны»?

Еще один вариант исключить неприятные инциденты во время поездок на железной дороге — внедрение отдельных купе для женщин и мужчин. В Украине эту систему пытались ввести еще в 2010 году, но услуга так и «не прижилась». Впрочем, чиновники пообещали вернуться к вопросу. В свою очередь «Укрзалізниця» не считает разделение пассажиров по половому признаку целесообразным:

при бронировании билетов многие имена и фамилии тяжело идентифицировать как «женские» или «мужские»;

с юридической точки зрения, нельзя отказать пассажиру в покупке билета, даже если свободные места есть только в вагоне для противоположного пола.

В компании считают, что установка камер наблюдения, тревожных кнопок и усиленное патрулирование полиции наиболее эффективны в борьбе с преступностью, воровством и домогательствами.

Что делать, если вам грозит опасность?

Если пассажир нарушает тишину, употребляет алкоголь, мешает другим, ведет себя аморально, правоохранители и служащие «Укрзалізниці» не советуют выяснять отношения самостоятельно. В таких случаях сразу необходимо обратиться к проводнику или начальнику поезда, а также позвонить на горячую линию «УЗ» —

0 (800) 50-31-11.

При свидетелях начальник поезда составит на вашего попутчика протокол об административном нарушении. В случае необходимости такого пассажира могут изолировать или высадить. Если ситуация обостряется, железнодорожники должны вызвать полицию. Также у каждого начальника поезда есть «Книга жалоб», которую он обязан предоставить по первому требованию. В ней можно зафиксировать нарушение ваших прав.

Советы опытных пассажиров

Помните о своих правах и настаивайте на их соблюдении — Положение о перевозке пассажиров висит в купе начальника поезда. Это главное оружие в борьбе с правонарушениями во время поездки.

В случае опасной ситуации и при необходимости вы можете провести всю дорогу в купе начальника поезда.

Если проводник и начальник поезда отказываются вам помочь, не игнорируйте звонки с жалобой на горячую линию «Укрзалізниці». Укажите номер удостоверения и данные проводника, сообщите номер вагона и поезда, а также дату и место его отправки.

Если ничего не сработало, самостоятельно вызовите полицию и напишите жалобу на имя начальника управления железной дороги.

Как вести себя в поезде, чтобы доехать без проблем?

Избегайте конфликтов с другими пассажирами, особенно с теми, кто находится в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем конфликта или кто-то просит о помощи, не игнорируйте. Сообщите об этом проводнику и начальнику поезда. Попросите поддержки у других пассажиров.

Старайтесь не путешествовать в одиночку — вдвоем намного легче избежать встречи с опасными пассажирами.

Следите за своими вещами. Не демонстрируйте ценности, деньги и гаджеты. Сумку с документами лучше спрятать на ночь в ящик под полкой или разместить рядом с собой у стены. Если вы идете в туалет, забирайте их с собой.

Если вас смущает соседство в купе, попробуйте поменяться с кем-то местами. Сообщите о проблеме проводнику. Возможно, он переведет вас в другой вагон.

Следите за детьми. Не отпускайте одних в туалет, тамбур, особенно во время остановок.

Всегда закрывайте купе. Полиция и опытные пассажиры советуют поднимать предохранитель замка на двери купе и вставлять в него какой-нибудь предмет, например, коробок спичек. Так злоумышленник не сможет открыть дверь с помощью линейки (популярный прием среди мошенников в поезде).

Не распивайте в пути спиртные напитки, особенно с незнакомцами, не давайте звонить со своего мобильного телефона и не делитесь своими планами.

Напомним, что на ближайшие выходные назначены дополнительные поезда Одесса – Львов – Одесса и Одесса – Киев – Одесса.

Фото: Пикабу