Выплаты переселенцам: кому их продлят с 1 сентября

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Выплаты, в частности, продлят:

пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 9444 грн;

лицам с инвалидностью I или II группы;

детям-сиротам.

При этом стоит обратить внимание, что выплаты должны быть продлены автоматически, но если вам не пришли деньги, обратитесь с заявлением в орган соцзащиты, где вы стоите на учете как ВПЛ. Возможно, произошла техническая ошибка.

Напомним, с 1 марта 2024 года выплаты ВПЛ продлили автоматически на шесть месяцев, и этот срок истекает 1 сентября.

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