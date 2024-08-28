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Выплаты переселенцам: кому их продлят с 1 сентября

Выплаты переселенцам: кому их продлят с 1 сентября

С 1 сентября помощь на проживание (3000 для детей и лиц с инвалидностью и 2000 для остальных) продлят еще на шесть месяцев – тем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), кто получал ее до этого.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Выплаты, в частности, продлят:

  • пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 9444 грн;
  • лицам с инвалидностью I или II группы;
  • детям-сиротам.

При этом стоит обратить внимание, что выплаты должны быть продлены автоматически, но если вам не пришли деньги, обратитесь с заявлением в орган соцзащиты, где вы стоите на учете как ВПЛ. Возможно, произошла техническая ошибка.

Напомним, с 1 марта 2024 года выплаты ВПЛ продлили автоматически на шесть месяцев, и этот срок истекает 1 сентября.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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