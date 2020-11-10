Жжение и «песок» в глазах, затуманивание зрения – так проявляется синдром сухого глаза, который сегодня очень распространен. Почему он возникает и кому грозит, а главное – как от него избавиться, объяснила врач-офтальмолог высшей категории Елена Парамончик.

Что такое кератоконъюнктивит?

Синдром сухого глаза (сухой кератоконъюнктивит) – это хроническое офтальмологическое заболевание, которое возникает при недостаточном увлажнении поверхности глаз. Синдром характеризуется воспалением роговицы и конъюнктивы из-за пониженной выработки или недостаточного качества слезной жидкости. Обычно заболевание вызывает у пациента лишь ощутимый дискомфорт и на начальных стадиях успешно лечится, но в запущенных случаях синдром может привести к травмам глазной поверхности и серьезным проблемам со зрением. Поэтому при появлении первых тревожных симптомов стоит проконсультироваться с офтальмологом и принять меры.

Что влияет на здоровье глаз?

Синдром сухого глаза беспокоит пациентов всех возрастных категорий. У людей младше 45 лет основной причиной развития патологии обычно является повышенная нагрузка на глаза: длительная работа за компьютером, постоянное использование смартфона и планшета, вождение автомобиля, чтение. А в зрелом и пожилом возрасте главный «виновник» – естественное снижение выработки слезной жидкости и ухудшение ее увлажняющих свойств. Кроме того, чаще от синдрома сухого глаза страдают женщины, поскольку их организм подвержен постоянным гормональным изменениям (менопауза, климакс).

Повлиять на здоровье глаз могут и прием некоторых медикаментов (антидепрессанты, мочегонные, противоаллергические и гормональные препараты), химиотерапия, хирургические операции на глазах, воспалительные и дерматологические болезни век (блефарит, розацеа), такие хронические заболевания, как сахарный диабет и ревматоидный артрит. Кроме того, к факторам риска относят жизнь в промышленном мегаполисе, курение, регулярное использование контактных линз. Навредить глазам могут также пыль, дым, сильный ветер, прямые солнечные лучи. Все эти факторы отдельно или в совокупности негативно влияют на органы зрения, вызывая чувство усталости и сухости глаз.

Симптомы синдрома сухого глаза

Характерными проявлениями синдрома являются ощущение жжения, покалывания и зуда в глазах, зрительное напряжение и дискомфорт, затуманивание зрения и колебание его остроты в течение дня (к вечеру зрение обычно ухудшается). У пациента могут также покраснеть глаза и веки, часто возникает светобоязнь и, как ни парадоксально, обильное слезотечение. Как правило, больные жалуются на чувство, будто глаза засыпало песком или в них попало инородное тело. Симптомы усиливаются при напряжении зрения (чтение, просмотр телевизора) и уменьшаются в дождливые или туманные дни, а также в бытовых условиях повышенной влажности (например, в ванной).

Что делать при болезни глаз?

Для установки точного диагноза стоит обратиться к офтальмологу, поскольку схожие симптомы бывают при других глазных заболеваниях, инфекциях или аллергических реакциях. Врач диагностирует синдром сухого глаза при помощи специальных тестов. Наиболее распространенный метод лечения этой патологии (если нет сопутствующих заболеваний и осложнений) – применение препаратов искусственной слезы. Они обеспечивают увлажнение поверхности глаз, восстанавливают функцию слезной пленки и здоровое состояние роговицы и конъюнктивы. Самостоятельно выбирая такой препарат, обращайте внимание на его состав и противопоказания (в идеале средство не должно содержать консервантов, не иметь ограничений по возрасту и побочных эффектов). По рекомендации врача могут быть назначены не капли, а мази-слезозаменители или увлажняющие гели.

Профилактика глазных заболеваний

Дополнительной мерой для устранения и профилактики синдрома сухого глаза является регулярное (минимум два раза в день) выполнение специальной гимнастики для расслабления глаз. Не забывайте также почаще моргать: для нормального увлажнения поверхности глаз нужно моргать 10-15 раз в минуту, а при чтении или работе за компьютером частота морганий обычно снижается до 4-6 раз. Кроме того, отрывайтесь от электронных гаджетов каждые полчаса на пять минут, пейте больше чистой воды (минимум полтора литра в день), увлажняйте воздух в помещении. Важную роль играет также питание: чаще ешьте жирную морскую рыбу (лосось, тунец, сардина), орехи, сухофрукты, морковь, овощи зеленого цвета, чернику, цитрусовые.

Ирина Лебединец