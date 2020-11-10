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В Одессе зазвучал первый в мире 100-летний плеер (фото)

В Одессе зазвучал первый в мире 100-летний плеер (фото)

Первый в мире плеер (он же — карманный фонограф, микифон или мини-патефон) скоро будет отмечать столетие: он был создан в 1924 году в Швейцарии. А мы — в Одесском музее звука Василия Пинчука, где тоже представлена эта ценная и редкая «крошка».

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Как рассказывает основатель и директор музея Василий Пинчук, плеер был когда-то подарен Музею. Но он был сломан — не звучал. И вот событие: нашелся мастер, который его починил, и теперь «гаджет» (ах, какая же это была крутая штука по тем временам!) благополучно звучит, стоит только на него установить пластинку, предварительно «намотав» ручку.

— Да, у нас начал играть музыку первый плеер в мире (mikiphone) 1924 года выпуска из Швейцарии, — не без гордости говорит Василий Пинчук.

директор музея звука Василий Пинчук

Василий Пинчук

Он добавляет, что плеер в прекрасном состоянии, и даже его «родная» коробочка (карманный же!) — при нем. Тоже, между прочим, редкость.

коробочка от микифона

Плеер помещается в такой коробочке

Ну а потом Василий Пинчук демонстрирует «Одесской жизни» собратьев первого в мире плеера. Это мини-патефон (тоже швейцарский) 1826 года выпуска. Кстати, тоже отлично звучит.

А еще Василий Пинчук показывает более поздний экземпляр мини-патефона, уже производства СССР 1941 года — в рабочем состоянии.

— В связи с тем, что он был выпущен в 1941 году, во время Второй мировой войны его доставляли на фронт и в партизанские отряды. Знаете, как его называли? «Окопный»! Нам его подарил в свое время человек, который партизанил во время войны в Белоруссии. Так вот, он рассказывал, что когда все пластинки, а их в отряде было немного, немцы им перебили, партизаны у немцев же воровали пластинки и слушали потом с помощью этого «малыша» музыку, — рассказал Василий Пинчук.

музей звука, граммофоны

Зал музея, где представлены миниатюрные патефончики

музей звука в Одессе, патефоны

музей звука в Одессе, экспонаты

старинные плееры

На плеер устанавливается пластинка

старый плеер, микифон

Ему почти 100 лет. И он звучит!

в одесском музее звука

Слева направо: мини-патефон 1926 года, плеер 1924 года, окопный патефон 1941 года

экспонаты музея звука

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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