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Жуткая авария в Одессе: возле «Сити-центра» на Таирова авто влетело в остановку – есть пострадавшие

Жуткая авария в Одессе: возле «Сити-центра» на Таирова авто влетело в остановку – есть пострадавшие

Сегодня вечером, 10 ноября, в Одессе произошло ДТП на проспекте Небесной Сотни.

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По сообщению Телеграм-канала «Одесса как она есть» возле торгового центра «Сити-центр» машина влетела в остановку с людьми. Предварительно, пострадали четыре человека.

Также сообщается, что столкновение произошло на скорости около 90-120 км/час. Среди пострадавших, по данным канала, 17-летняя девушка – у нее открытый перелом ноги. По данным правоохранителей, пострадавших забрала скорая помощь.

Водителя-виновника аварии увезли на медосвидетельствование, сообщает Телеграм-канал 8NEWS.

Из-за ДТП проезд транспорта возле «Сити-Центра» затруднен, предупреждает Патрульная полиция Одесской области.

Полицейские призывают водителей планировать свой маршрут в объезд указанного участка.

В настоящее время патрульные осуществляют ручное регулирование дорожного движения и отводят транспорт.

Как сообщалось ранее, в Одессе в ночь на вторник, 10 ноября, произошла автокатастрофа на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Краснова. В ДТП погибла женщина.

Фото: 8NEWS

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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