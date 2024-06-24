Сексуальное образование детей: почему и как об «этом» стоит говорить

Сексуальное образование — это…

— Насколько необходимо сексуальное образование детям?

— Сексуальное образование — это процесс, направленный на предоставление детям информации о сексуальном здоровье и отношениях. Оно включает в себя разговоры о физиологических и эмоциональных аспектах секса, контрацепции, защите от известных полово-передающихся болезней, навыки здоровых отношений и принятия ответственных решений. Предоставление адекватного сексуального образования способствует созданию толерантного общества, где каждый человек имеет право на информацию и возможность осуществлять свои собственные решения в делах, касающихся его тела и отношений. Отсутствие сексуального образования может привести к неправильным отношениям, недоразумениям и риску для здоровья.

— Кто должен говорить на эту тему с ребенком?

— Сексуальное образование нужно как дома, так и в учебных заведениях. Родители, воспитатели и учителя несут ответственность обеспечить доступные и объективные знания детям о сексуальности, здоровье и отношениях. Но в любом случае, эффективное сексуальное образование должно быть научно обоснованным, объективным, соответствовать возрасту и развитию детей, предоставленным в безопасной и поддерживающей среде. Разговоры о сексуальности должны начинаться с возраста, когда ребенок задает вопросы или проявляет интерес. Процесс может быть постепенным и адаптированным к возрасту и развитию ребенка.

Разговоры об «этом» в одесских школах

— В одесских учебных заведениях есть отдельные программы о сексуальной жизни людей?

— Как отдельный учебный предмет сексуальное образование не внедряется. В соответствии со статьей 23 Закона Украины «Об образовании» решение о проведении таких разговоров, бесед или классных часов относится к компетенции каждого учебного заведения отдельно. Поэтому руководитель, или же педагогический коллектив, решают этот вопрос так, как считают целесообразным. Конечно, педагоги Одессы понимают важность таких разговоров с детьми разных возрастных категорий, ведь они способствуют осознанному отношению к собственному телу, поддержанию психического, физического и эмоционального здоровья, а также в будущем помогут детям избежать роковых ошибок в жизни. Поэтому классный руководитель, практический психолог, в разговорах с учениками или с родителями, безусловно, касается этой темы. Также из-за противоречивости темы, разговоры, касающиеся вопросов полового воспитания и сексуальности, должны осуществляться с предварительного согласия родителей ребенка. В семьях могут существовать разные модели воспитания, и это нужно принимать во внимание.

— К кому ребенок может обратиться?

— Практические психологи в учебных заведениях всегда открыты для общения с детьми на любые темы, которые их беспокоят, в том числе и темы сексуальности, любви и отношений. Содержание разговора ребенка с психологом остается конфиденциальной информацией.

«Мама, я беременна в 16 лет»

— Что делать родителям, если ребенок забеременел в подростковом возрасте?

— В таком случае родители или опекуны могут выполнить следующие действия и советы:

Обеспечить поддержку и понимание. Важно поддержать ребенка, обеспечить ему понимание, проявить терпение и открытость в разговорах.

Обращение к медицинским специалистам. Лучшим шагом будет консультация с врачом, который может предоставить информацию о доступных вариантах действия и медицинской помощи.

Сообщение в школе. При необходимости, родители могут известить школу о ситуации, особенно, если влияет на обучение ребенка.

Продолжение обучения. Существуют программы, которые поддерживают и позволяют подросткам завершить образование даже в случае беременности. Учебное заведение может предоставить семейную (домашняя) или экстернатную форму обучения.

Разговоры с психологом. Родители могут обратиться в психологическую службу заведения для получения поддержки как для ребенка, так и для семьи.

Все эти шаги важны для обеспечения физического и психологического благополучия ребенка в подобной ситуации.

Советы от независимого психолога и лайф-коучки Анастасии Мардарьевой

Родители — самые близкие люди в социальной жизни ребенка, а потому базовые ценности и представления о тех или иных вещах, формируются именно из семьи, из безопасного места, в котором закладываются важные понятия о добре и зле, правде и неправде, удовольствии и опасности, и сексуальное воспитание не является исключением. Обсуждение темы интимных отношений — это, в первую очередь, безопасность для ребенка, о которой невозможно замалчивать или подменять понятия только потому, что неудобно «об этом» разговаривать.

Взрослые должны донести до ребенка понимание об изменениях, которые происходят в теле человека согласно этапам психосексуального развития. Задача родителей — подготовить будущего подростка к изменениям, которые его/ее ждут. Как показывает практика, чем дальше откладывается разговор, тем труднее родителями говорить об «этом» с ребенком.

Я рекомендую не откладывать разговор, а начиная уже с десяти лет говорить о взрослении. Но бывают случаи, когда дети интересуются этой темой раньше. Поэтому правда относительно сексуальной жизни должна соответствовать возрасту ребенка. В любом случае к этому разговору стоит подготовиться, если вы смутитесь перед вопросом и не дадите откровенного ответа, то современный ребенок начнет искать ее в других источниках, которые не всегда являются экологическими и безопасными. Главное, не проводить разговоры в формате лекции, где родители демонстрируют свои знания по анатомии и физического процесса, потому что это может травмировать ребенка. Лучше акцентировать на чувствах, которые возникают между взрослыми людьми противоположного пола.

Если не можете говорить из-за внутреннего сопротивления, показывайте на книгах. Сегодня существует много литературы с прекрасными детскими иллюстрациями, с логичным и доступным изложением материала. Будьте честными и правдивыми. Создайте атмосферу, в которой ребенок сможет доверять и делиться собственными мыслями. Дайте возможность ребенку самостоятельно обдумать и задавать вопросы, которые интересуют или беспокоят. После каждого подобного разговора он должен убедиться, что общаться об «этом» безопасно.

Из личного опыта родителей

— Когда моему сыну было 4,5 года, он спросил у меня: «Мама, а что такое менструация и чем отличаются мальчики от девочек?». Я, наверное, как многие родители, не могла подобрать слова и объяснить ребенку такие сложные вещи. Сказала, что мы поговорим об этом на днях. Но как сама это сделаю, не понимала. И тут мне пришло в голову поискать подобную литературу для детей. И я ее нашла. Это была книга украинских авторов «Малышам об интимных вещах». Поинтересовалась о ней у других мамочек, услышала рекомендации, приобрела и не пожалела. Литература оказалась лучшим вариантом рассказа ребенка о сложных вещах простыми словами. Сейчас Илюше 7 лет и он знает, что говорить об «этом» с родителями нормально, что это часть нашей жизни, — рассказала мама Виктория.

Книги об этом для детей: что почитать?

Юлия Ярмоленко и Марьяна Гилевич «Малечі про інтимні речі»

Книга рассказывает, как устроены половые органы, что такое правила интимной гигиены, почему возникает эрекция и что такое менструация, откуда берутся дети?

Рекомендована детям от 3 до 8 лет.

Марта Марущак «Про малятко в животі, або звідки беруться діти»

Совместное чтение и рассматривание замечательных рисунков успокоит любопытство ребенка на темы пола и рождения, а родителям позволит избежать смущения.

Рекомендовано детям от 3 до 8 лет.

Анна Герцог «Не в капусті й не лелека»

Книга, которая расскажет о половом созревании, зачатии и течении беременности на примере дружной семьи. Текст был разработан совместно с врачами, одобрен многими и педагогами.

Рекомендовано детям от 6 до 12 лет.

Анита Найк «Як я дорослішаю. Посібник для дівчат» та Філ Вілкінсон «Як я дорослішаю. Посібник для хлопців»

Авторы объясняют о различных аспектах взросления человека, как работает подростковый организм и какие изменения ждут в будущем. А еще здесь находится множество полезных советов.

Рекомендовано детям от 9 до 12 лет.