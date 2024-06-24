На Ланжероне сломали шлагбаум, избили охранника и украли кассу

На Ланжероне сломали шлагбаум, избили охранника и украли кассу

В Одессе группа мужчин напала на пункт пропуска автомобилей на пляж Ланжерон. Они избили контролеров, охранника, выкрали кассу и выломали шлагбаум. «Одесская Жизнь» рассказывает, что известно о случившемся.

В полиции Одесской области сообщили, что о вечерней драке компании молодых людей с контролерами и охранником шлагбаума, регулирующими проезд автомобилей к морю и платную парковку на побережье, они узнали от очевидцев вчера, 23 июня.

Вечером компания мужчин подошла к шлагбауму и начала его ломать. На замечания 18-летнего охранника частной фирмы двух контролеров коммунального предприятия нападавшие не реагировали. Когда охранник и контролеры стали им препятствовать,  возникла потасовка. В это время один из нарушителей забежал в помещение, из которого регулируется проезд транспорта, и похитил из кассового аппарата 6 тысяч гривен.

После стычки все участники происшествия с места преступления скрылись до приезда правоохранителей. Полицейским удалось установить личность одного из них. Это 36-летний одессит.

шлагбаум

От медиков полицейские узнали, что в результате потасовки оба контролера получили ушибы предплечья, гематомы и ссадины, а один из них еще и ушиб головы. Они вместе с охранником обратились с заявлениями в полицию.

Скорее всего нападавшие будут обвиняться по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена ​​дополнительная правовая квалификация.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua