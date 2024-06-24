На Ланжероне сломали шлагбаум, избили охранника и украли кассу

В полиции Одесской области сообщили, что о вечерней драке компании молодых людей с контролерами и охранником шлагбаума, регулирующими проезд автомобилей к морю и платную парковку на побережье, они узнали от очевидцев вчера, 23 июня.

Вечером компания мужчин подошла к шлагбауму и начала его ломать. На замечания 18-летнего охранника частной фирмы двух контролеров коммунального предприятия нападавшие не реагировали. Когда охранник и контролеры стали им препятствовать, возникла потасовка. В это время один из нарушителей забежал в помещение, из которого регулируется проезд транспорта, и похитил из кассового аппарата 6 тысяч гривен.

После стычки все участники происшествия с места преступления скрылись до приезда правоохранителей. Полицейским удалось установить личность одного из них. Это 36-летний одессит.

От медиков полицейские узнали, что в результате потасовки оба контролера получили ушибы предплечья, гематомы и ссадины, а один из них еще и ушиб головы. Они вместе с охранником обратились с заявлениями в полицию.

Скорее всего нападавшие будут обвиняться по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена ​​дополнительная правовая квалификация.