В Подольске пенсионер психанул и ограбил почту

В полиции Одесской области рассказали, что на днях на спецлинию 102 поступил вызов — в городе Подольске средь бела дня посетитель ограбил почтовое отделение — силой забрал деньги из кассы — восемь с половиной тысяч гривен, и скрылся.

Не подошла запчасть

Предыстория преступления поражает своей нелепостью. Мужчина получил на почте посылку с запчастью на автомобиль, заплатил за нее более двух тысяч гривен и пошел на улицу к своей машине.

Но вскоре вернулся и потребовал у работников почты вернуть деньги, потому что запчасть не подошла к его автомобилю. Ему объяснили, что вернуть деньги тут и сразу невозможно.

Посетитель на отказ отреагировал слишком эмоционально, устроил скандал, а потом схватил со стойки канцелярский нож и, угрожая им, зашел за рабочий стол, самостоятельно открыл крышку кассового аппарата и забрал деньги. После этого мужчина сел в свой автомобиль и уехал.

Пенсионеру грозит тюрьма за грабеж

Оперативники быстро установили его личность. Подозреваемым оказался 69-летний местный житель, и через час он уже находился в отделении полиции. Деньги в полном объеме вернули на почту.

Теперь пенсионера подозревают в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, совершенном в условиях военного положения. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следствие продолжается.