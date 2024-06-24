В Подольске пенсионер психанул и ограбил почту

В Подольске пенсионер психанул и ограбил почту

Житель Одесской области неожиданно для всех, в том числе для себя самого, стал грабителем. И, скорее всего, 69-летний мужчина будет вынужден долгие годы провести в заключении. Подробности в материале «Одесской Жизни».

В полиции Одесской области рассказали, что на днях на спецлинию 102 поступил вызов — в городе Подольске средь бела дня посетитель ограбил почтовое отделение — силой забрал деньги из кассы — восемь с половиной тысяч гривен, и скрылся.

Не подошла запчасть

Предыстория преступления поражает своей нелепостью. Мужчина получил на почте посылку с запчастью на автомобиль, заплатил за нее более двух тысяч гривен и пошел на улицу к своей машине.

Но вскоре вернулся и потребовал у работников почты вернуть деньги, потому что запчасть не подошла к его автомобилю. Ему объяснили, что вернуть деньги тут и сразу невозможно.

Посетитель на отказ отреагировал слишком эмоционально, устроил скандал, а потом схватил со стойки канцелярский нож и, угрожая им, зашел за рабочий стол, самостоятельно открыл крышку кассового аппарата и забрал деньги. После этого мужчина сел в свой автомобиль и уехал.

Пенсионеру грозит тюрьма за грабеж

Оперативники быстро установили его личность. Подозреваемым оказался 69-летний местный житель, и через час он уже находился в отделении полиции. Деньги в полном объеме вернули на почту.

Теперь пенсионера подозревают в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, совершенном в условиях военного положения. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua