Сексуальна освіта дітей: чому та як про «це» варто говорити

Сексуальна освіта — це…

— Наскільки потрібна сексуальна освіта дітям?

— Сексуальна освіта — це процес, спрямований на надання дітям інформації щодо сексуального здоров’я та стосунків. Вона включає в себе розмови про фізіологічні та емоційні аспекти сексу, контрацепцію, захист від відомих статево-переданих хвороб, навички здорових стосунків та прийняття відповідальних рішень. Надання адекватної сексуальної освіти сприяє створенню толерантного суспільства, де кожна людина має право на інформацію та можливість здійснювати свої власні рішення у справах, що стосуються її тіла та відносин. Відсутність сексуальної освіти може призвести до неправильних відносин, непорозумінь та ризику для здоров’я.

— Хто має говорити на цю тему з дитиною?

— Сексуальна освіта потрібна як вдома, так і у навчальних закладах. Батьки, вихователі та вчителі мають відповідальність забезпечити доступні та об’єктивні знання дітям про сексуальність, здоров’я та стосунки. Але будь-якому випадку, ефективна сексуальна освіта повинна бути науково обґрунтованою, об’єктивною, відповідати віку та розвитку дітей, наданою у безпечному та підтримуючому середовищі. Розмови про сексуальність мають починатися з віку, коли дитина задає питання або виявляє цікавість. Процес може бути поступовим і адаптованим до віку та розвитку дитини.

Розмови про «це» в одеських школах

— В одеських закладах освіти є окремі програми про сексуальне життя людей?

— Як окремий навчальний предмет сексуальної освіти не впроваджується. Відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» рішення про проведення таких розмов, бесід або класних годин належить до компетенції кожного закладу освіти окремо. Тому керівник, або ж педагогічний колектив, вирішують це питання так, як вважають за доцільне. Звичайно, педагоги Одеси розуміють важливість таких розмов з дітьми різних вікових категорій, адже вони сприяють усвідомленому ставленню до власного тіла, підтриманню психічного, фізичного та емоційного здоров’я, а також в майбутньому допоможуть дітям уникнути фатальних помилок у житті. Тому класний керівник, практичний психолог, в розмовах з учнями або з батьками, безумовно, торкається цієї теми. Також через суперечливість теми, розмови, які стосуються питань статевого виховання та сексуальності, мають здійснюватися за попередньої згоди батьків дитини. В сім’ях можуть існувати різні моделі виховання, і це потрібно брати до уваги.

— До кого дитина може звернутися?

— Практичні психологи в закладах освіти завжди є відкритими для спілкування з дітьми на будь-які теми, що їх турбують, зокрема і теми сексуальності, кохання та стосунків. Зміст розмови дитини з психологом залишається конфіденційною інформацією.

«Мама, я вагітна у 16»

— Що робити батькам, якщо дитина завагітніла у підлітковому віці?

— У такому випадку батьки або опікуні можуть виконати наступні дії та поради:

Забезпечити підтримку та розуміння. Важливо підтримати дитину, забезпечити їй розуміння, проявити терпіння та відкритість у розмовах.

Звернення до медичних фахівців. Найкращим кроком буде консультація з лікарем, який може надати інформацію про доступні варіанти дії і медичну допомогу.

Повідомлення в школі. При необхідності, батьки можуть сповістити школу про ситуацію, особливо, якщо впливає на навчання дитини.

Продовження навчання. Існують програми, які підтримують та дозволяють підліткам завершити освіту навіть у випадку вагітності. Заклад освіти може надати сімейну (домашня) або екстернатну форму навчання.

Розмови з психологом. Батьки можуть звернутися до психологічної служби закладу для отримання підтримки як для дитини, так і для родини.

Усі ці кроки важливі для забезпечення фізичного та психологічного благополуччя дитини в подібній ситуації.

Поради від незалежної психологині та лайф-коучки Анастасії Мардар’євої

Батьки — найближчі люди у соціальному житті дитини, а тому базові цінності та уявлення про ті чи інші речі, формуються саме з родини, з безпечного місця, в якому закладаються важливі поняття про добро та зло, правду та кривду, задоволення та небезпечність, і сексуальне виховання не є виключенням. Обговорення теми інтимних стосунків — це, в першу чергу, безпека для дитини, про яку неможливо замовчувати або підмінювати поняття тільки через те, що незручно «про це» розмовляти.

Дорослі мають донести до дитини розуміння про зміни, які відбувають в тілі людини згідно з етапами психосексуального розвитку. Задача батьків – підготувати майбутнього підлітка до змін, які його/її чекають. Як показує практика, чим далі відкладається розмова, тим важче батьками говорити про «це» з дитиною.

Я рекомендую не відкладати розмову, а починаючи вже з десяти років говорити про дорослішання. Але бувають випадки, коли діти цікавляться цією темою раніше. Тому правда стосовно сексуального життя повинна відповідати віку дитини. У будь-якому випадку до цієї розмови варто підготуватися, якщо ви зніяковієте перед питанням та не дасте відвертої відповіді, то сучасна дитина почне шукати її в інших джерелах, які не завжди є екологічними та безпечними. Головне, не проводити розмови у форматі лекції, де батьки демонструють свої знання з анатомії та фізичного процесу, бо це може травмувати дитину. Краще акцентувати на почуттях, які виникають між дорослими людьми протилежної статті.

Якщо не можете говорити через внутрішній супротив, показуйте на книжках. Сьогодні існує багато літератури з чудовими дитячими ілюстраціями, з логічним і доступним викладенням матеріалу. Будьте чесними та правдивими. Створіть атмосферу, в якій дитина зможе довіряти та ділитися власними думками. Дайте змогу дитини самостійно обміркувати і задавати питання, які цікавлять чи турбують. Після кожної подібної розмови вона має переконатися, що спілкуватися про «це» безпечно.

З особистого досвіду батьків

— Коли моєму синові було 4,5 роки, він запитав у мене: «Мамо, а що таке менструація? Та чим відрізняються хлопчики від дівчаток?». Я, напевно, як багато батьків, не могла підібрати слова і пояснити дитині такі складні речі. Сказала, що ми поговоримо про це днями. Але як само це зроблю, не розуміла. І тут мені спало на думку пошукати подібну літературу для дітей. І я її знайшла. Це була книжка українських авторів «Малечі про інтимні речі». Поцікавилася про неї в інших матусь, почула рекомендації, придбала і не пошкодувала. Література виявилася найкращим варіантом розповіді дитини про складні речі простими словами. Зараз Іллюші 7 років і він знає, що говорити про «це» з батьками нормально, що це частина нашого життя, — розповіла мама Вікторія.

Книги про це для дітей: що почитати?

Юлія Ярмоленко та Мар’яна Гілевич «Малечі про інтимні речі»

Книга розповідає, як влаштовані статеві органи, що таке правила інтимної гігієни, чому виникає ерекція і що таке менструація, звідки беруться діти?

Рекомендована дітям від 3 до 8 років.

Марта Марущак «Про малятко в животі, або звідки беруться діти»

Спільне читання та оглядання чудових малюнків заспокоїть цікавість дитини на теми статі та народження, а батькам дозволить уникнути ніяковіння.

Рекомендовано дітям від 3 до 8 років.

Анна Герцог «Не в капусті й не лелека»

Книжка, яка розповість про статеве дозрівання, зачаття та перебіг вагітності на прикладі дружної сім’ї. Текст був розроблений спільно з лікарями, схвалений багатьма та педагогами.

Рекомендовано дітям від 6 до 12 років.

Аніта Найк «Як я дорослішаю. Посібник для дівчат» та Філ Вілкінсон «Як я дорослішаю. Посібник для хлопців»

Автори пояснюють про різноманітні аспекти дорослішання людини, як працює підлітковий організм і які зміни чекають у майбутньому. А ще тут знаходиться безліч корисних порад.

Рекомендовано дітям від 9 до 12 років.