Сам себе психолог: как научиться жить сегодняшним днем?

Вы когда-нибудь замечали, что, находясь в комфортном месте и в отличном расположении духа, чувствуете себя абсолютно счастливым человеком? Но этих мыслей хватает ровно на несколько минут. Потом в голову лезут нехорошие воспоминания или тревога за кого-то. Настроение тут же портится. На смену хорошему расположению духа приходят либо депрессия от воспоминаний, либо переживания за будущее. Вся проблема в том, что мы не умеем жить сегодняшним днем. Быть в нем счастливыми и довольными собой. А между тем психологи все чаще говорят: «Стыдно быть несчастливым, ведь у нас все для этого есть».

Инстинкт самосохранения – наше все!

В каждом человеке еще с давних времен заложен инстинкт выживания. Первобытных людей в жизни подстерегало много опасностей. Поэтому они всегда были начеку, чтобы вовремя дать ответ противнику и остаться в живых. С тех далеких дней прошли тысячи лет, но чувство «быть начеку» осталось и у современного человека, несмотря на то, что непосредственно угрожающих жизни опасностей не так уж и много. Человеческий мозг устроен таким образом, что даже если нет негативных факторов здесь и сейчас, он найдет их в прошлом или сгенерирует из будущего. В общем, найдет тот негатив, который будет подпитывать тревогу и заставит человека переживать за свою жизнь, за жизнь своих близких. Чтобы этого не случилось, нужно научиться жить сегодняшним днем, забирая с собой из прошлого только позитивные и добрые воспоминания, а будущее рисовать только в ярких тонах. Сделать это не просто, но необходимо.

Прошлое должно остаться в прошлом

Психолог Светлана Собанина настоятельно рекомендует из прошлого брать только житейскую мудрость и добрые воспоминания. Если постоянно жить прошлым, перемалывая в памяти все «если бы да кабы», то так вся жизнь и пройдет в поисках ответа на вопросы прошлого.

– Продолжать ругать себя за ошибки – проверенный способ остаться в прошлом на всю жизнь, – говорит психолог. – Человек должен принять себя в прошлом и осознать, что в тот период он поступил именно так (пусть даже неправильно), потому что тогда это было единственное правильное решение.

Главное – не зацикливаться на ошибках прошлого, а жить дальше. Вы должны понять, что без ошибок прошлого, без вас прежнего, не было бы вас нынешнего. Почаще вспоминайте только хорошее. Поддержите себя в прошлом. Проговорите те слова, которые хотели услышать в самый тяжелый период жизни. Как только вы поддержите самого себя, вам сразу же станет легче и некоторые серые воспоминания моментально окрасятся в яркие цвета.

Не откладывайте жизнь на завтра

По словам психолога, некоторое люди надолго остаются в прошлом. Но есть и такие, которые откладывают жизнь на потом. Очень часто мы работаем в поте лица ради светлого завтра. Откладывая отдых и счастливую жизнь на потом, всегда ждем особого случая, чтобы достать из шкафа красивую посуду или надеть обновку. Живя по такой схеме, мы попадаем в ловушку: как только получаем «вот это» или «то», сразу появляется что-нибудь еще, что снова отодвинет сегодняшний день на задний план. Замечали, что как только вы получили желаемое, выясняется, что это, конечно, хорошо, но вот еще бы это и вот это? И таких «вот еще бы», без которых счастье считается неполным, очень много.

Чтобы жить сегодняшним днем, нужно перестать суетиться. Остановиться и подумать, что делает вас счастливым именно сейчас, сегодня, сию минуту. Как только вы это поймете – держитесь этого якоря. Цените то, что имеете сегодня.

Будьте счастливы здесь и сейчас!

Что рекомендует психолог Светлана Собанина?

Держите фокус на настоящем моменте. Не ждите завтрашнего дня, чтобы начать жить.

Старайтесь делать то, что вызывает у вас ощущение счастья и положительные эмоции.

Обращайте внимание на мелочи. Именно в них иногда кроется самое важное.

Чаще улыбайтесь! Если совсем грустно, подойдите к зеркалу и улыбнитесь себе – настроение сразу же улучшится!

Будьте благодарными. Научитесь говорить «спасибо» просто так. Не обязательно за что-то. Говорите слова благодарности родным людям просто за то, что они есть в вашей жизни.

Фото: journal.reincarnationics.com

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