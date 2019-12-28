О кадастровом номере и праве собственности: земельный пай – о чем нужно знать?

С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Украины «О Государственном земельном кадастре», в связи с чем владельцам земельных паев перестали выдавать госакты на землю. С того момента правоустанавливающими документами стали выписки из реестра прав собственности и земельного кадастра. Несмотря на изменения, у некоторых землевладельцев сохранились старые госакты, в которых нет кадастрового номера. Соответственно, информация о владельцах этих земельных участков не внесена в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Что это значит и как быть?

Зачем нужна кадастровая карта?

На сегодняшний день госакты, в которых нет кадастрового номера, считаются действительными и обмену не подлежат. Об этом сказано в пункте 10 раздела VII Заключительных и переходных положений Закона Украины «О Государственном земельном кадастре».

В то же время необходимо отметить, что сегодня заключение любых сделок о переходе права собственности с земельными участками не может происходить без наличия кадастрового номера (ст. 132 Земельного кодекса Украины). К тому же для приобретения права собственности на недвижимое имущество (дом, гараж или другое сооружение) также надо иметь кадастровый номер на земельный участок, на котором расположены эти объекты недвижимости (часть 6 статьи 120 Земельного кодекса Украины).

Кроме того, сегодня активно проходят процессы наполнения Государственного земельного кадастра сведениями о земельных участках. Очень часто встречаются случаи, когда на публичной кадастровой карте (map.land.gov.ua) отсутствуют сведения о земельных участках, и граждане воспринимают такую информацию в том смысле, что земельные участки свободны. Следовательно, унифицированная система кадастровых номеров гарантирует защиту права человека на землю.

Нельзя завещать и продлить аренду

Обратите внимание: земельным участкам, право собственности (пользования) на которые возникли до 2004 года, кадастровые номера изначально не были присвоены. А следовательно – они не зарегистрированы в Государственном земельном кадастре. Поэтому для осуществления с участком любых сделок надо пройти процедуру присвоения кадастрового номера. К слову, землю без кадастрового номера невозможно завещать. Продлить договор аренды на земельный участок, заключенный до 2004 года, без кадастрового номера тоже не получится.

В соответствии с Законом Украины «О Государственном земельном кадастре», в случае если сведения об указанных земельных участках не внесены в Государственный реестр земель, их государственная регистрация осуществляется на основании технической документации по землеустройству в отношении установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) по заявлению их владельцев.

Таким образом, для начала необходимо разработать техническую документацию по землеустройству в отношении установления границ земельного участка в натуре (на местности). Такие услуги осуществляются землеустроительными организациями на платной основе на условиях и в сроки, которые определены договором с разработчиком такой документации. (С перечнем таких организаций можно ознакомиться на официальных сайтах областных управлений Госгеокадастра.)

Позже государственные кадастровые регистраторы на основании имеющейся технической документации присваивают кадастровый номер и регистрируют участок в Госземкадастре. Последний этап – регистрация права собственности на недвижимое имущество в Государственной регистрационной службе. Уточним, что кадастровый номер не привязан к хозяину участка и не меняется при его смене.

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На сегодняшний день Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра осуществляются меры по исправлению ошибок, содержащихся в Государственном земельном кадастре.

На Публичной кадастровой карте Украины создан отдельный информационный слой «Участки с ошибками геометрии», который отражает земельные участки, пересекающиеся с другими земельными участками.

Если ваш земельный участок находится в слое «Участки с ошибками геометрии», за получением соответствующих разъяснений можно обратиться:

на горячую линию Госгеокадастра по телефону: 0-800-300-808 (бесплатно со стационарных телефонов);

на электронную почту: zvg@land.gov.ua;

на почтовый адрес: 03151, г. Киев, ул. Народного Ополчения, 3.

Справка

Кадастровый номер – это индивидуальная последовательность цифр и знаков, которая присваивается земельному участку во время его государственной регистрации и сохраняется за ним в течение всего времени существования. Он присваивается каждому земельному участку, расположенной на территории Украины, для его идентификации.

Автор – Мария Васильева.

По материалам Главного управления Госгеокадастра в Одесской области

Фото: prozemlu.ru

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