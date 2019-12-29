Кому отключат свет 29 декабря в Одессе: список улиц

Во многих домах Одессы в воскресенье, 29 декабря не будет электричества.

Об этом сообщает пресс-служба “Облэнерго”.

Так, с 9.00 до 17.00 отключат свет по таким адресам:

– 5-я линия ул. Марии Демченко, 61;

– ул. Академика Вавилова, 1б-4/1, 1б-4/2, 12б, 2г, 4, 6, 2в, 12а, 1б/1, 1б4/1, 4б, 2д, 2, 8, 10а, 12в, 4а, 12в, 2а, 10;

– ул. Академика Вильямса, 41з, 72а, 39г, 35б, 51, 41, 39/1, 39, 39а, 41б, 43/2, 45в, 39б, 41в, 43д, 33, 45, 71б, 49, 39в, 35, 43, 35а, 41г, 51а, 25, 39а, 19, 41ж;

– ул. Звездная, 5, 8, 58, 7а, 7б;

– ул. Лунная, 3/1, 1, 2, 4, 3/2, 38;

– Люстдорфская дорога, 244а, 244, 256а, 242в, 258а, 242б, 246а, 246, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262;

– ул. Сиреневая, 23, 56, 39б.

С 10.00 до 12.00 ичезнет свет в домах на:

– ул. Весенней, 1;

– ул. Льва Семиренко, 2, 2/1, 33а;

– ул. Молодежной, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 24а;

– ул. Одесской, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 20, 23, 25;

– ул. Солнечной, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

– ул. Тепличной, 1, 2, 22а, 6а, 20а, 16а, 13а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22;

– Цементный переулок (полностью);

– проспект Шевченко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17;

– ул. Щегольцова (поселок Усатово), 12, 24;

– ул. Энергетиков, 1, 2, 13.

Фото: sputnik.kg

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