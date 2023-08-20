С тяжелого понедельника до жаркого воскресенья: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в ленте происходящих «разноцветных» событий продолжает размещать фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Мгновения недели с 14 по 20 августа – какие они?

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14 августа

Тяжелый августовский понедельник после рашистской атаки на Одессу 14 августа: тушение пожара на Балковской.

15 августа

Ягодки шиповника созревают на кусте, что красуется на улице Балковской. Даже трудно поверить, что символ здоровья, красоты и любви растет совсем недалеко от уничтоженного одесского гипермаркета FOZZY...

16 августа

Это одна из двух скульптур купальщиц, украшающих фасад исторической бани Исаковича на улице Кузнечной. Здание пострадало после рашистской атаки 14 августа. А вот обе купальщицы в нишах уцелели.

17 августа

В очень-очень жаркий день фонтан в Центральном парке им. Т.Г. Шевченко показался не только украшением, но и живительным чудом.

18 августа

Редчайший старинный камин (подобных во всей Европе всего пять) из саксонского фаянса… Он находится в Одесском доме ученых, серьезно пострадавшего после ракетной атаки 23 июля. Камин – счастливчик, он каким-то чудом выжил, хотя попадание ракетными обломками произошло совсем рядом.

19 августа

Еще один уголок обычного одесского дворика по улице Базарной. А еще – это наглядное доказательство, что обычных двориков в Одессе не бывает.

20 августа

Немилосердная жара превратила тихий центр города в почти безлюдный. Уютное крошечное подорожное кафе – без посетителей. Не удивительно: даже тень сегодня не дарит прохладу.

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