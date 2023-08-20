Новости Одессы и Одесской области

С тяжелого понедельника до жаркого воскресенья: семь мгновений одесской недели (фото)

С тяжелого понедельника до жаркого воскресенья: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в ленте происходящих «разноцветных» событий продолжает размещать фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Мгновения недели с 14 по 20 августа – какие они?

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости, комментарии военных и экспертов вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

14 августа

Тяжелый августовский понедельник после рашистской атаки на Одессу 14 августа: тушение пожара на Балковской.

Фото дня, пожар на Балковской

15 августа

Ягодки шиповника созревают на кусте, что красуется на улице Балковской. Даже трудно поверить, что символ здоровья, красоты и любви растет совсем недалеко от уничтоженного одесского гипермаркета FOZZY...

Одесский шиповник

16 августа

Это одна из двух скульптур купальщиц, украшающих фасад исторической бани Исаковича на улице Кузнечной. Здание пострадало после рашистской атаки 14 августа. А вот обе купальщицы в нишах уцелели.

Фото дня, баня Исаковича

17 августа

В очень-очень жаркий день фонтан в Центральном парке им. Т.Г. Шевченко показался не только украшением, но и живительным чудом.

Фото дня, фонтан в парке Шевченко

18 августа

Редчайший старинный камин (подобных во всей Европе всего пять) из саксонского фаянса… Он находится в Одесском доме ученых, серьезно пострадавшего после ракетной атаки 23 июля. Камин – счастливчик, он каким-то чудом выжил, хотя попадание ракетными обломками произошло совсем рядом.

Фото дня, камин в Доме ученых

19 августа

Еще один уголок обычного одесского дворика по улице Базарной. А еще – это наглядное доказательство, что обычных двориков в Одессе не бывает.

Фото дня, одесский дворик на Базарной

20 августа

Немилосердная жара превратила тихий центр города в почти безлюдный. Уютное крошечное подорожное кафе – без посетителей. Не удивительно: даже тень сегодня не дарит прохладу.

Фото дня, опустевшее кафе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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