Одесский дом с купальщицами: баня Исаковича после ракетной атаки (фоторепортаж)

Одесский дом с купальщицами на улице Кузнечной… Памятник архитектуры… Редкое историческое здание, где сохранились скульптуры в нишах. Одесситы называют их прекрасными купальщицами.
Баня Исаковича: обломки стекла и глубокие трещины на фасаде
Второй день послеракетной рашистской атаки… Вторая половина дня. Люди стоят рядом с историческим домом, «изучают» ужасающие последствия.
Последствий много. Так много, что непонятно, почему квартал, где находится пострадавшее здание, не перегорожен… К зданию бывшей бани Исаковича подходить близко сейчас опасно!
Обломки стекла — рядом. Пока не убрали. Но это далеко не все. Поднимите глаза вверх: стекло нависает, глубокие трещины «пошли» по фасаду. Некоторые фрагменты фасада, кажется, «едва дышат», могут и обрушиться.
Что с купальницами в нишах?
Историческое здание серьезно пострадало. Да, не оно одно, но надо позаботиться об элементарной опасности, перекрыть проход вдоль пострадавшего дома…
Что касается нашей боли по поводу состояния дома с купальщицами… В мае этого года мы делали большой материал об истории этого памятника архитектуры.
Вы спросите: а что же с купальницами в нишах? Обе, к счастью, «живы»…
Мария Котова
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