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Восстановлению не подлежит: гипермаркет FOZZY в Одессе не будет работать (фоторепортаж)

Восстановлению не подлежит: гипермаркет FOZZY в Одессе не будет работать (фоторепортаж)

В результате российской атаки в ночь с 13 на 14 августа помещение нашего гипермаркета FOZZY в Одессе разрушено до основания и восстановлению не подлежит. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе не будет работать.

Об этом с грустью сообщает на своей странице в Facebook кампания FOZZY Cash&Carry.

FOZZY Cash&Carry также добавляет, что после ночной рашистской атаки 14 августа «погибших нет, среди пострадавших — трое наших сотрудников, сейчас их состояние стабильное».

фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар

…Мы побывали на этом месте где-то в четырнадцать часов после «очередной» ужасной одесской ночи.

Смотреть без ужаса и боли нельзя. Кстати, спасатели еще продолжали тушить пожар. От гипермаркета ничего не осталось…

Он был гордостью Молдаванки!.. Местные жители его в шутку называли «наш магазинчик, где можно купить все».

«В одесском FOZZY сгорело все – здание, оборудование, товар. Конечно, магазин не работает… Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб, но речь идет о сотнях миллионов гривен…», — сообщает FOZZY Cash&Carry…

Как это все выглядит по состоянию на день 14 августа — смотрите на наших фото.

фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар
фоззи взрыв fozzi раектный удар

Мария Котова

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