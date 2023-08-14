Восстановлению не подлежит: гипермаркет FOZZY в Одессе не будет работать (фоторепортаж)

В результате российской атаки в ночь с 13 на 14 августа помещение нашего гипермаркета FOZZY в Одессе разрушено до основания и восстановлению не подлежит. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе не будет работать.

Об этом с грустью сообщает на своей странице в Facebook кампания FOZZY Cash&Carry.

FOZZY Cash&Carry также добавляет, что после ночной рашистской атаки 14 августа «погибших нет, среди пострадавших — трое наших сотрудников, сейчас их состояние стабильное».

…Мы побывали на этом месте где-то в четырнадцать часов после «очередной» ужасной одесской ночи.

Смотреть без ужаса и боли нельзя. Кстати, спасатели еще продолжали тушить пожар. От гипермаркета ничего не осталось…

Он был гордостью Молдаванки!.. Местные жители его в шутку называли «наш магазинчик, где можно купить все».

«В одесском FOZZY сгорело все – здание, оборудование, товар. Конечно, магазин не работает… Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб, но речь идет о сотнях миллионов гривен…», — сообщает FOZZY Cash&Carry…

Как это все выглядит по состоянию на день 14 августа — смотрите на наших фото.

Мария Котова

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