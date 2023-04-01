В Одессе забили струями «ранние» фонтаны (фото)

Сегодня в Одессе не только «тихо» отмечали Юморину, но и радовались первым пяти запущенным фонтанам. По традиции, а, скорее, от острого желания праздника, одесситы фотографируют фонтаны и удивляются, что их «запустили очень рано».

Нет, не рано. Обычно фонтаны запускают в городе именно 1 апреля. Просто погода довольно прохладная, вот и кажется, что рановато для запуска фонтанов.

К тому же, как мы сообщали, из двух десятков городских фонтанов пока запущено только пять: на Театральной площади рядом с Оперным театром, в сквере Пале-Рояль, в Городскому саду, на Соборной площади, фонтан-памятник погибшим правоохранителям на Александровском проспекте.

Фонтан в Горсаду сегодня открывался под аплодисменты. Одесситы окружили его и стали запечатлевать запуск.

В Пале-Рояле фонтан «Нимфа» был запущен тихо.

А вот у фонтана у Оперного театра — настоящий ажиотаж. Этот «ранний» фонтан тоже фотографировали со всех сторон…

Фонтаны будут работать с 9:00 до 21:00.

Напомним, кстати, что:

в этом году наши фонтаны в центре города расконсервировали после зимней спячки в день, когда по Одессе прошелся ураган;

в прошлом году фонтан в Горсаду был запущен только 20 апреля.

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