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Одесские дворики: как они поживают в мае? (фоторепортаж)

Одесские дворики: как они поживают в мае? (фоторепортаж)

Вот уже и второй май на военном положении. Как живут одесские дворики? Мы постарались заглянуть за ворота, хотя дело это непростое: уже пятнадцать месяцев, как к кодовым замкам люди относятся с особым вниманием – война…

Время тем временем бежит-торопится: вот только совсем недавно рассказывали мы о военном одесском марте с его первоцветами, о том, как слишком хмурую апрельскую погоду и тревожные новости стараются скрасить апрельские цветы, а уже май…

Одесские дворики, май 2023
Одесса в мае
Одесский дворик весной
Одесские дворики в мае
Дворик в Одессе
Цветы в одесских двориках7

Не просто май, а жаркий во всех смыслах. Как и в прошлом году кажется, что на фоне войны природа изо всех сил старается настроить на позитив. А одесситы в старых дворах так же стараются навести красоту.

Все так же заклеены-замазаны таблички с названиями улиц… Надписи «бомбосховище» напоминают, что воздушные тревоги и прилеты – не страшный сон, а реальность. А там, за старыми или обновленными воротами – своя жизнь…

Одесские дворики, бомбоубежище

Ах, эти цветы в одесских двориках! Такое впечатление, что каждый кусочек двора превращен пусть в крошечный, но оазис. Палисаднички в двориках так и манят, они сейчас – в зелени и цветочных «новинках»…

Цветы в одесских двориках
Цветы в одесских двориках2
Цветы в одесских двориках3
Цветы в одесских двориках4
Цветы в одесских двориках5
Цветы в одесских двориках6
Цветы в одесских двориках8
Цветущая акация в Одессе

Настенные рисунки-картины, оберегаемые местными жителями старинные цистерны-колодцы, остатки старых дворовых кранов – тоже достопримечательность… Из останков старого дерева сотворить эксклюзивный дворовой фонарь? Пожалуйста!

И даже игрушки становятся дворовыми арт-объектами, если, конечно, «правильно» пристроить их на ухоженных мини-полянках…

Одесский дворик
Одесский дворик2
В Одессе сделали фонарь из старого дерева
Дворовой колодец в Одессе
Украшения одесских двориков
Дворовой арт в Одессе
Дворовые украшения

Мне показалось, или коты в старых одесских двориках сейчас как-то особенно серьезны?.. Может (на всякий случай), настороженно встречают непрошенного гостя: и зачем это он на нашу территорию проник?

Одесские котики
Май в одесском дворике
Одесский котик
Одесский дворик с котиками

Второй военный май близится к концу… Телеграм-каналы спешат успокоить, что «грохот, который вы слышите – это раскаты грома, не пугайтесь».

Кстати, именно сегодня довелось мне услышать во время вояжа по старым одесским дворикам от одной пожилой одесситки: «Мне уже не страшно! Устала бояться!..»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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