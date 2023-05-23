Одесские дворики: как они поживают в мае? (фоторепортаж)

Вот уже и второй май на военном положении. Как живут одесские дворики? Мы постарались заглянуть за ворота, хотя дело это непростое: уже пятнадцать месяцев, как к кодовым замкам люди относятся с особым вниманием – война…

Время тем временем бежит-торопится: вот только совсем недавно рассказывали мы о военном одесском марте с его первоцветами, о том, как слишком хмурую апрельскую погоду и тревожные новости стараются скрасить апрельские цветы, а уже май…

Не просто май, а жаркий во всех смыслах. Как и в прошлом году кажется, что на фоне войны природа изо всех сил старается настроить на позитив. А одесситы в старых дворах так же стараются навести красоту.

Все так же заклеены-замазаны таблички с названиями улиц… Надписи «бомбосховище» напоминают, что воздушные тревоги и прилеты – не страшный сон, а реальность. А там, за старыми или обновленными воротами – своя жизнь…

Ах, эти цветы в одесских двориках! Такое впечатление, что каждый кусочек двора превращен пусть в крошечный, но оазис. Палисаднички в двориках так и манят, они сейчас – в зелени и цветочных «новинках»…

Настенные рисунки-картины, оберегаемые местными жителями старинные цистерны-колодцы, остатки старых дворовых кранов – тоже достопримечательность… Из останков старого дерева сотворить эксклюзивный дворовой фонарь? Пожалуйста!

И даже игрушки становятся дворовыми арт-объектами, если, конечно, «правильно» пристроить их на ухоженных мини-полянках…

Мне показалось, или коты в старых одесских двориках сейчас как-то особенно серьезны?.. Может (на всякий случай), настороженно встречают непрошенного гостя: и зачем это он на нашу территорию проник?

Второй военный май близится к концу… Телеграм-каналы спешат успокоить, что «грохот, который вы слышите – это раскаты грома, не пугайтесь».

Кстати, именно сегодня довелось мне услышать во время вояжа по старым одесским дворикам от одной пожилой одесситки: «Мне уже не страшно! Устала бояться!..»

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