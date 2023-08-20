Від важкого понеділка до спекотної неділі: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в стрічці різнобарвних подій, що відбуваються,

продовжує розміщувати фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Миттєвості тижня з 14 по 20 серпня – які вони?

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14 серпня

Важкий серпневий понеділок після рашистської атаки на Одесу 14 серпня: гасіння пожежі на Балківській.

15 серпня

Ягідки шипшини дозрівають на кущі, що красується на вулиці Балківській. Навіть важко повірити, що символ здоров’я, краси та кохання росте зовсім неподалік від знищеного одеського гіпермаркету FOZZY…

16 серпня

Це одна з двох скульптур купальниць, що прикрашають фасад історичної лазні Ісаковича на вулиці Ковальській. Будівля постраждала після рашистської атаки 14 серпня. А от обидві купальниці у нішах залишились неушкодженими.

17 серпня

У спекотний серпневий день фонтан у Центральному парку ім. Т.Г.Шевченка здався не тільки прикрасою, а життєдайним дивом.

18 серпня

Неймовірно рідкісний старовинний камін (подібних по всій Європі лише п’ять) із саксонського фаянсу… Він знаходиться в Одеському будинку вчених, що дуже постраждав після ракетної атаки 23 липня. Камін – щасливчик, він якимось дивом вижив, хоча влучання ракетними уламками сталося зовсім поруч.

19 серпня

Ще один куточок звичайного одеського дворика на вулицi Базарній. А ще – це наочний доказ того, що звичайних двориків в Одесі не буває.

20 серпня

Немилосердна спека у неділю перетворила тихий центр міста в майже безлюдний. Затишна крихітна подорожня кав’ярня – без відвідувачів. Не дивно: навіть тінь сьогодні не обдаровує натяком на прохолоду.

Фото авторки