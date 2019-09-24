Улица Конная: каждый квартал – со своим характером

Небольшая историческая улица Конная (бывшая Артема) тянется от Софиевской до Новосельского. Она «умудрилась» выглядеть на день сегодняшний так, словно каждый ее квартал решил обзавестись собственным лицом. Или характером.

Собственно, по тому же «характеру» ее можно условно разделить на три части. Начинаясь от Софиевской, реконструкция которой совершенно преобразила первые дома по Конной, она так меняется по пути, что, кажется, очутился совершенно на иной улице.

Немного беспорядка и тишины

Все начинается с «короны», которой увенчан бывший магазин «Злато» бывшей Ювелирной фабрики. Осталось одно название и от фабрики, и от магазина, выполненного в вычурном стиле и давным-давно пустующем. Смешно все это выглядит уже много лет, но люди привыкли, так и говорят: встретимся, мол, у золотого магазина.

Все далее по Конной сегодня смотрится с “налетом кошмарика”, обусловленного все той же реконструкцией Софиевской.

Затем идет тихая часть улицы, которая тянется до Пастера. Здесь вас на Конной ожидает «боковинка» Украинского театра, так давно закрытая строительными лесами, что к этому тоже уже привыкли.

Здесь что ни дом, то история, которая сегодня оглядывает на нас облупившимися фасадами, при этом с кое-где прекрасно (на удивление!) сохранившейся лепкой, балконами, которые вызывают ужас, когда поднимаешь голову. Так и хочется вскрикнуть: «Они же еле держатся!».

Торгуем!

Впрочем, далее вас по Конной встречает «задник» Нового рынка, и это та часть улицы, по которой пройтись не просто приятно, но и полезно. Во-первых, со стороны самого рынка все уложено плиткой, здесь же ведется торговля строительными материалами. Чистота, порядок, и, конечно же, местная достопримечательность в виде «конного унитаза» или «унитазного коня» (улица ведь Конная!).

Это рекламный трюк местных мастеров — металлическая штуковина в виде «помеси» детской игрушечной лошадки и унитаза (здесь же торгуют всем для ремонта и строительства).

Об этом арт-объекте знают практически все, у него даже есть имя «Большой оригинал», его обязательно фотографируют. С юмором на Конной все в порядке.

Что на другой стороне этого красивого торгового рая? Другой торговый… Нет, уже не рай. Здесь все — примерно как неподалеку от Привоза: разбитое вдрызг уличное покрытие, невозможность пройти из-за всех этих мешков со всякой строительной необходимостью, и предупреждение на зданиях: «Опасно! Падает карниз!». Падающий карниз, впрочем, нисколько не мешает бурной торговле асбестом-керамзитом-шпатлевкой и прочим, прочим, прочим. Тут вам и товары для рыбалки, и даже рыбная лавка, где, кроме всего прочего, можно приобрести «головы на уху» по одной цене на «еду для кошек». Вообще, тут что ни объявление, то «песня».

Торговля «там и тут» — примета улицы Конной. Она словно соревнуется в этом смысле с параллельной Торговой. Мини-базарчики, где торгуют всем, чем хотите, вам встретятся сразу в нескольких местах, они пользуются большим спросом. Не обращайте внимания на разбитый асфальт или вообще его отсутствие — идите и ищите себе «элементы» старого сервиза или что-нибудь еще в этом же роде. Объявления про «покупаем старые вещи дорого» вам встретятся везде — даже в самых неожиданных местах.

Садики-палисаднички

Да, вот так «тихая» Конная плавно перетекает в Конную торговую, а потом в свою условную третью часть, которую я бы назвала «палисаднички».

В самом деле, очень оживленная в смысле движения транспорта улица, вполне современная, отличается огромным количеством мини-садиков у входа в дома и, особенно, в те квартиры, вход в которые расположен прямо с улицы. Оживить зеленью мини-кусочек территории у окна или у двери, обнести его заборчиком — это прямо-таки неудержимое стремление многих живущих здесь одесситов. Некоторые даже прибивают таблички с призывом не рвать цветы. Такие вот себе крошечные «английские садики» можно встретить и на все еще «патриархальной» Молдаванке.

Дома здесь нуждаются в преображении — осыпаются фасады, пугают старые балконы, а если обобщить, то Конная умудрилась сохранить старый одесский дух, совместив его с приметами уже сегодняшнего дня.

Кстати, в смысле количества аптек и ломбардов она ничуть не уступает той же Торговой. Разница лишь в том, что по Конной прохаживаются немного медленнее и с менее суетно-деловым выражением лица: здесь, кажется, все же немного неторопливей берут разбег стрелки часов…

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