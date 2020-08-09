Родители вместо учителей: что думают одесситы о дистанционном обучении школьников?

С 1 сентября в школах начнется учебный процесс. Дети в зеленых зонах сядут за парты, а в желтых и оранжевых зонах обучение предполагается смешанным. То есть часть занятий будет проходить в классах, а часть — дистанционно. «Одесская жизнь» поинтересовалась, что думают родители об образовании в онлайн-формате.

Режим не для слабонервных

Ирина Анциферова, бабушка третьеклассника:

— Если вопрос касается жизни и здоровья детей — карантин, конечно, нужен. Но если говорить о дистанционном обучении младших школьников, то данный процесс требует постоянного присутствия взрослых. В основном, это связано с техническими моментами, что крайне неудобно. Сначала необходимо осуществить вход в Зум и проверить видеоизображение и звук. После онлайн-урока дети получают домашнее задание, причем по нескольким предметам. Естественно, учитель не в состоянии за 40 минут в день дать все, что требует программа. Значит, какие-то темы приходится объяснять родителям. Выполненные задания надо фотографировать и отправлять учителю на Вайбер. И так изо дня в день. То же с контрольными работами, которые по окончании урока надо сбрасывать на проверку. Согласитесь, не каждая семья готова к такому режиму.

Некоторые учебники даже не открывали

Валерия Виноградова, мама ученика профессионального лицея строительства и архитектуры

— В онлайн-обучении есть свои плюсы и минусы. Положительное в том, что такая форма развивает самостоятельность, учит не привязываться к месту и пользоваться современными технологиями. Среди минусов — нет коммуникации между учителем и учеником. Мой сын учится на реставратора, что предполагает много практических занятий. Дома их очень сложно выполнять. Вот как быть, когда нет преподавателя рядом, а тебе просто присылают книгу, по который ты должен научиться рисовать? У кого спрашивать, если что-то непонятно? Некоторые учебники мы даже не открывали. Онлайн-образование по-украински — это постоянное присутствие и включение в процесс родителя. Фактически родители берут на себя роль учителей — им сбрасывают программу, а они организовывают обучение или нанимают репетиторов. Да, можно всему научиться по видеоурокам, но проще и правильнее, когда тебе информацию подают структурированно.

От уроков отвлекают домашние

Александра Клименко, мама семиклассника

— Онлайн-обучение — это хорошая идея, когда есть все необходимые условия для занятий в таком формате. Но для нашей семьи — это неподходящий вариант. У меня трое детей, двое из них дошкольного возраста. Все они находятся в одной комнате и часто отвлекают старшего ребенка от уроков. Ему трудно сосредоточиться в такой обстановке. Плюс, если его не контролировать, при каждой возможности он старается списывать готовые решения из учебников. Считаю, что в такой версии качество образования очень падает.

Не готовы учителя

С удаленным образованием возникают сложности не только у детей и родителей. Есть проблемы и у педагогов.

Надежда Беженар, учитель физики и математики и руководитель репетиторского центра

— Дистанционное обучение имеет право на существование. С одной стороны, ребенок не тратит время на дорогу, но с другой — у него нет постоянного контакта с учителем, он не находится в классе, что очень важно для живого общения. Кроме того, не все семьи могут купить ноутбуки или планшеты для занятий. Также далеко не все учителя готовы работать в дистанционном режиме. Некоторые педагоги не подготовлены ни технически, ни практически, а в глубинках используют только Вайбер, но этого недостаточно. Они должны давать информацию подробно, а не в виде схем или опорных конспектов. В первую очередь следует обучить учителей, как структурировать и преподносить материал удаленно. Учитель должен владеть всеми программами, которые используются для обучения на расстоянии. А некоторые о них даже не слышали.

Катастрофа для умных детей

Анатолий Ткач, учитель математики в старших классах:

— От внезапно введенного дистанционного образования больше всего пострадали старшеклассники, которым необходимо сдавать ВНО. Родители вынуждены были нанимать репетиторов по многим предметам. На фоне повышенного спроса выросли и цены на такие услуги. То есть подготовка к тестированию ударила по карману. Для некоторых умных детей эта ситуация обернулась катастрофой, потому что им пришлось отказаться от поступлений в заграничные вузы. На среднестатистических школьников карантин особо не повлиял. Кто не учился в классах, так и дома не напрягается и еще больше расслабляется.

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