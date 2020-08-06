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Как учиться онлайн без компьютера: средств на помощь малообеспеченным школьникам в Одессе нет

Чтобы получать полноценное образование дистанционно, нужен компьютер, ноутбук или планшет. Далеко не все родители могут обеспечить своих детей такой техникой. С 1 сентября начнется учебный процесс, и часть занятий будет проходить в онлайн-формате. На вопрос «Одесской жизни», будет ли оказываться помощь в дистанционном обучении школьникам из малообеспеченных семей, в департаменте образования и науки Одесского горсовета ответили коротко: «Нет».

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То есть в городском бюджете средства на эти цели не предусмотрены — родители должны будут сами позаботиться о технической составляющей домашнего учебного процесса.
Вместе с тем на минувшей сессии горсовета депутаты выделили 23,3 миллиона гривен, которые пойдут на закупку для школ моющих, антисептических, дезинфицирующих средств, защитных масок, перчаток и бесконтактных термометров.

— Для изучения дома останутся те, что можно безболезненно освоить самостоятельно, — говорит директор департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич. — В школе №81 предложили математику, украинский, русский, английский, немецкий языки, физику, химию, правоведение и гражданское образование изучать очно. Дистанционно — литературы, историю, биологию и естествознание. Такие предметы, как физкультура, изобразительное, музыкальное искусство, предлагается осваивать удаленно с получением обратной связи от учителей.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, какие справки должны быть у школьников к началу учебного года.

 

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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