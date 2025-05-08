Как сообщили в мэрии Одессы, выложенный в сети скриншот из 9-го лицея, на самом деле был сделан в прошлом году.

«По ряду Телеграм-каналов распространяется информация о якобы дистанционном обучении в школах Одессы 8 и 9 мая. Эта информация направлена на дестабилизацию ситуации в городе. Никаких изменений в учебном процессе в эти дни не запланировано», – говорится в сообщении.

В свою очередь глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич призвала учителей и родителей школьников доверять только официальным источникам.

В прошлом году одесские школьники не выходили на очное обучение в связи с большой угрозой обстрелов накануне 9 мая. Детские сады работали в обычном режиме, однако родителей призывали оставить детей дома.

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