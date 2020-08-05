Без чего в Одессе в школу не пустят: какие документы должны быть у ребенка к 1 сентября?

С 1 сентября одесские школьники все-таки вернутся за парты. Формат обучения по-прежнему зависит от эпидемиологической ситуации. Но пока Одесса — в зеленой зоне, а значит, школы примут учеников, правда, с оглядкой на правила существования в эпоху коронавируса. Потому в мэрии просят родителей детей, у которых температура 37,2°C — это физиологическая особенность, взять об этом соответствующую справку и предоставить ее в школьный медпункт.

«Пропуск в школу» надо подтверждать каждый день

Необходимо это сделать для того, чтобы ребенка без проблем допускали к занятиям. Ведь перед началом уроков каждому школьнику будут проводить температурный скрининг. Это одно из правил МОЗ на время карантина. Если температура окажется выше 37,2°C, то ученика на занятия не допустят.

«Дорогие мамы и папы, ровно месяц до начала учебного года и есть время спокойно подготовиться к нему. Мы рассчитываем начать учебный год очно. Вы получите рекомендации из школы, практически такие же, как у дошкольников. Основной пункт: утром необходимо измерить температуру ребенку и осмотреть его, убедившись в отсутствии признаков ОРВИ. Потом температуру измеряют в школе — при входе или во время урока это делает учитель. В связи с этим просим родителей детей, у которых температура 37,2 и выше является физиологической особенностью, взять об этом справку у своего врача и передать ее в школьный медпункт. На это есть месяц, чтобы потом не спешить», — разъяснила на своей странице в Фейсбуке директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Что надо сделать до 15 августа?

Но это не единственный документ для школы. Для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить справку по форме №086-1/о. В ней должны быть: ФИО ребенка, место, год рождения, пол, место проживания, телефон родителя, название учебного заведения, класс, дата проведения предыдущего медосмотра и рекомендация следующего, информация о состоянии здоровья ребенка, если есть специфические заболевания, группа по занятиям физкультурой. Медсправку №086-1/о нужно предоставить в школу до 15 августа.

Для посещения детского сада тоже нужны медицинские гарантии. В Минздраве пояснили, что достаточно обычной справки от педиатра или семейного врача, у которого наблюдается ребенок. Главная информация, которая содержится в этом документе и выдается одним врачом, что ребенок здоров. Форма справки достаточно простая: ФИО ребенка, дата и место рождения, информация о здоровье и возможности посещать детсад.

Напомним: если Одессу отнесут к желтой или оранжевой зоне, в школах будут комбинировать очное и дистанционное образование: часть занятий будет проходить за партами, а часть — дома. Кроме того, классы поделят пополам и введут две смены, а детей рассадят по одному. Но пока наш город — в зеленой зоне, так что старт учебного процесса планируется в обычном режиме.