Особенности перевозки свежих овощей и фруктов

При обращении в службу по перевозке клиент всегда рассчитывает на сохранность своего груза и выполнение задачи точно в срок. В случае с транспортировкой свежих овощей и фруктов эти два пункта особенно важны, поскольку такой груз является скоропортящимся и требует бережного обращения.

Для грузоперевозки свежих плодов и ягод требуется выполнять ряд правил, касающихся:

температурного режима,

воздухообмена,

уровня влажности,

скорости движения авто.

Нарушение какого-либо пункта приведет с быстрой порче товара и потере его питательной и материальной ценности.

На что стоит обратить внимание при выборе службы перевозок?

Чтобы избежать убытков, связанных с транспортировкой, рекомендуем выбирать опытные службы грузоперевозок, в парке которых имеются специально оборудованные машины. Например, для рефрижераторных перевозок следует заказывать фургоны или грузовики, багажное отделение которых оборудовано специальной системой охлаждения и кондиционирования. Кроме выбора машины, важно учитывать маршрут и длительность пути и знать о:

санитарных нормах,

задачах водителя-экспедитора.

Если заказ по перевозке груза в виде свежих фруктов, овощей и зелени выполняют ответственные фирмы, товар сохраняет первоначальный вид и вкусовые качества.

Как происходит транспортировка овощей и фруктов?

Начинается все с планирования маршрута. Хорошо продуманная логистика особенно важна, когда учитывают состояние дорожного покрытия или наличие нескольких пунктов погрузки-разгрузки. Для поддержания плодов в свежем состоянии используют:

рефустановки,

термограф,

специальные материалы для упаковки.

По правилам санитарных норм перед укладкой товара в грузовой отсек его обязательно очищают и дезинфицируют. Это помогает избежать контакта свежих овощей и фруктов с остатками предыдущих. Для упаковки продуктового товара выбирают подходящую по размеру и материалам тару. Во время рефрижераторной перевозки для равномерного распределения холодного воздуха коробки размещают рядами с зазором в 3-5 см. При полной загрузке товаром отставляют верхний промежуток свободным (не менее 40-50 см).

Стандартные правила грузоперевозки овощей и фруктов

Правила перевозки продуктового груза помогают остановить процессы окисления и дозревания, а также исключить возможные повреждения от ударов во время переезда. Для сохранности ягод, корнеплодов и фруктов в индивидуальном порядке подбирают упаковочный материал и тару. Например:

ягоды (виноград, клубнику, малину, смородину, чернику, голубику и др.) перевозят небольшими порционными контейнерами, оставляя верх упаковки неконтактным;

косточковые плоды (персики, абрикосы, сливы, нектарины) и помидоры упаковывают в многослойный картон, пенопласт, мягкий нетканый материал или тару с индивидуальными отсеками;

картофель, огурцы, перцы, капусту, лук, морковь транспортируют в сетках или картонных коробках.

Для рефрижераторной перевозки груза из других стран (бананы, кокосы, манго, апельсины, лимоны, гранат и прочее) используют лотки или короба исходя из твердости плодов.

К санитарным нормам перевозки груза в виде свежих фруктов и овощей также относится использование безопасных упаковочных материалов. Это может быть полиэтиленовая пленка, бумага, пластиковая сетка. При выборе упаковки для грузоперевозок также учитывают количество этилена, который выделяют некоторые плоды. Этот газ влияет на ускоренное дозревание. Поэтому те ягоды, фрукты и овощи, которые выделяют много этилена, плотно укрывают, чтобы избежать влияния газа на соседний груз.

Все предварительно принятые меры в соответствии с правилами помогут избежать потери качества продуктового товара в конце перевозки.