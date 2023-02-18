Война в Украине: о ситуации на фронте и потерях врага на утро 360-го дня

Сегодня, в субботу, 18 февраля 2023 года, начались триста шестидесятые сутки с начала российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на утро этого дня сообщает Генштаб ВСУ.

По официальным данным, российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная – Луганской и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Кучеривка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы по 20 районам населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении рашисты вели огонь по районам огневого 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА противника. По предварительной информации, 5 – типа «Ланцет» и 1 – «Зала».

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили три района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.

О потерях врага с начала войны до 18 февраля 2023 можно судить по представленной инфографике: