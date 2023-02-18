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Отключения света в Одессе 18 февраля: экстренные или по графикам?

Отключения света в Одессе 18 февраля: экстренные или по графикам?

Сегодня утром, в субботу, 18 февраля 2023 года, из-за угрозы ракетной атаки в Одессе и Одесской области ввели экстренные отключения света. Но когда непосредственная угроза миновала, их отменили. Таким образом, сегодня свет в регионе будут отключать по графикам.

Как пояснили в компании ДТЭК Одесские элестросети, введение экстренных отключений электричества – «вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели».

Однако по состоянию на 10:30 экстренные отключения света в Одесской области отменены.

Сегодня утром рашистские агрессоры предприняли очередную попытку ракетной атаки территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, но в Одесской области таковой не было.

В то же время, как сообщали в соцсетях одесситы, электротранспорт сегодня был отправлен в депо. О возобновлении его работы пока не сообщалось.

В то же время напомним, что на сегодняшний день энергетики запланировали ремонт высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы, и в этой связи накануне предупредили, что свет в домах бытовых потребителей будет «только в гарантированные часы белой зоны».

Читайте также: 18 февраля отключений света в Одессе может быть больше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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