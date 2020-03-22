Религиозный ликбез: о языке молитв, запретах мусульман и отличиях между патриархом и Папой Римским

Даже у самых эрудированных людей часто возникают затруднения с ответами на, казалось бы, самые простые вопросы. Тем более, если дело касается религиозных традиций и обычаев.

Почему молитвы не переводят на современный язык?

Язык в молитвах отличается от того, на котором разговариваем мы в повседневной жизни. Многие верующие задаются вопросом: почему тексты служб и молитв нельзя перевести на разговорный язык – русский или украинский, чтобы верующим было понятно каждое слово? Такие попытки в истории уже были, но от них пришлось отказаться – ведь при современных переводах теряется духовная составляющая древних текстов.

Церковнославянский язык возник еще во времена святых Кирилла и Мефодия и был изначально предназначен для богослужения, на нем никто и никогда не разговаривал. Со временем он изменился под воздействием живых языков, а писцы при переписывании книг зачастую заменяли необычные слова более понятными. В XVII веке в Московской патриархии при патриархе Никоне была сделана попытка исправить богослужебные тексты, которая закончилась церковным расколом на сотни лет.

Вы только представьте себе, что в молитве вместо слов: «отверзу уста моя» прозвучат слова «открою рот свой», вместо слова «жезл» будет сказано «палка», вместо слова «искуситель» – «обманщик», а «перст Божий» превратится в «палец Божий». Молитва с такими словами во многом потеряет свой возвышенный смысл. На самом деле церковный язык вовсе не так непонятен, ведь огромное количество слов и оборотов вошли в литературный язык. Кроме того, есть немало молитв, составленных не на церковнославянском, и самый известный пример – молитва оптинских старцев.

Что нельзя есть мусульманам?

Известно, что у иудеев и мусульман существует множество запретов, касающихся еды. Например, нельзя употреблять в пищу мясо животных, которые были забиты «неправильно», а также, тех, которые считаются «нечистыми» – свиней, хищников, всеядных животных. Также у восточных народов запрещено использование крови для приготовления еды. Даже незначительное количество запретных составляющих делает самую вкусную пищу несъедобной для мусульман и иудеев. «Запретную» пищу разрешено употреблять только в одном случае – для поддержания или сохранения собственной жизни или здоровья. Правда, даже в такой ситуации ее количество должно быть минимальным.

Но если по отношению к всеядным животным или хищникам такие запреты логичны, то по отношению к мясу свиней они кажутся нам странными. В Торе свинья упоминается как «нечистое животное». Иудеи даже название ее вслух не произносили, а называли словом, которое в переводе означает «другая вещь». Медики считают, что свинину на Востоке не ели из элементарной предосторожности, – ведь это мясо в жарком климате портится значительно быстрее, чем говядина. А историки полагают, что кабан когда-то считался богом у восточных народов. Его культ со временем вытеснили другие религии, а ритуальные табу остались.

Чем патриарх отличается от Папы Римского?

И православные, и католики – христиане, которые имеют одно священное писание – Библию. При этом они признают, что православие и католичество – разные церкви, и такое разделение сохраняется с XI века. Об основных различиях мы прекрасно осведомлены, а вот о том, что православный патриарх и католический Папа Римский имеют совершенно различные функции и власть, многие не знают.

Патриарх – по сути, административная должность с некоторыми особыми полномочиями. Каждая православная поместная церковь имеет своего патриарха, и все патриархи считаются равными по статусу. При этом высшая власть в каждой из православных церквей во всех вопросах может принадлежать только собору епископов. Патриарх занимается управлением церквями по текущим вопросам, но не вмешивается во внутреннюю жизнь епархий. При этом православная традиция не признает ни за собором, ни за патриархом безошибочности или непогрешимости.

Католики же считают, что Христос сделал главой апостолов Петра, который и создал римскую церковь. А Папа Римский считается его преемником и наместником Христа на земле. Папа имеет над церковью полную власть, которую он вправе свободно осуществлять. Католический собор епископов обладает властью только в том случае, если его возглавляет папа. При этом католики уверены, что Христос наделил Папу Римского даром безошибочности и непогрешимости в вопросах веры и нравственности, если он говорит «с кафедры», то есть не в частной беседе, а официально как глава церкви.

Фото: novorosinform.org

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