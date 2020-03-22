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Новости Одессы и Одесской области

«Вовина тысяча»: президент Украины пообещал доплатить пенсионерам

«Вовина тысяча»: президент Украины пообещал доплатить пенсионерам

Неожиданные подарки от первых лиц государства всегда удивляют и, что сказать, радуют пенсионеров. Президент заявил, что в связи с пандемией коронавируса пожилым людям с пенсией меньше 5 тысяч гривен дополнительно выплатят по 1 тысяче.

Щедрость Владимира Зеленского уже окрестили «Вовиной тысячей» – по аналогии с «Витиной тысячей» и «Юлиной тысячей», которые Виктор Янукович и Юлия Тимошенко «выдавали» в качестве компенсации за потерянные вклады «Сбербанка СССР».

В настоящее время ситуация несколько иная. И обещанная поддержка пенсионеров – дело хорошее. Смущает только тот факт, что с 1 марта не было привычной индексации пенсий, которую все ждали. А на дополнительные выплаты, связанные с пандемией, по подсчетам экспертов, потребуется ни много ни мало 10 млрд. гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на начало 2020 года в нашей стране было 11,3 миллиона пенсионеров. Средний размер пенсии на сегодня составляет 3083 гривни. Пенсию меньше 4 тысяч гривен получают в настоящее время 10 млн. пенсионеров. А значит, прибавку к пенсии получат почти все. По словам президента, это произойдет уже в апреле. А в мае сделают индексацию пенсии, хотя еще пару недель назад в Министерстве соцполитики планировали провести ее в сентябре.

Найдут ли финансы на обещанные выплаты – это вопрос. Но то, что в условиях карантина деньги пенсионерам нужны уже сейчас (на закупку продуктов, лекарств и дезинфицирующих средств), – неоспоримый факт. Как говорится, дорога ложка к обеду.

Фото: rbc.ua

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