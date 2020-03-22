Отвечает специалист: кому грозит анемия и как с ней справиться?

Если весной вы испытываете общую слабость, сонливость и упадок сил, в лучшем случае вам просто надо выспаться и отдохнуть, в худшем – это признаки анемии. Это состояние может не только говорить о нехватке железа в организме, но и быть симптомом многих заболеваний. Отчего оно возникает, кому грозит и как лечиться, объяснила врач-терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

Когда организм задыхается

Анемия (в народе – малокровие) – это патологическое состояние, при котором в крови снижается количество эритроцитов (красные кровяные клетки) и концентрация гемоглобина (белок, переносящий кислород), из-за чего возникает гипоксия, то есть кислородное голодание органов и тканей. Анемия считается не самостоятельным, а вторичным заболеванием, поскольку обычно является симптомом других недугов. В то же время малокровие – очень распространенная патология, встречающаяся у трети населения Земли. Чаще ею страдают женщины, дети, подростки и люди пожилого возраста.

В чем причина

Самая распространенная причина анемии – дефицит железа в организме. Он возникает при погрешностях или ограничениях в питании, недостатке поступления железа и проблемах с его всасыванием при некоторых заболеваниях. Анемия также бывает связана с нехваткой витамина В12 и фолиевой кислоты (они необходимы для синтеза гемоглобина), острой или хронической кровопотерей, недостаточным производством эритроцитов в костном мозге или ускоренным разрушением красных кровяных клеток. Малокровие может быть симптомом многих вирусных и инфекционных заболеваний и даже онкологических опухолей.

Тревожные симптомы

Нередко анемия протекает без ярко выраженных проявлений и ее случайно обнаруживают при анализе крови у людей, не имеющих специфических жалоб. В целом основные симптомы анемии связаны с кислородным голоданием органов и тканей. При легкой стадии заболевания человек испытывает мышечную слабость, апатию, сонливость, быстро утомляется. У него снижается аппетит, ухудшается память, появляется раздражительность и трудности с концентрацией внимания. При более тяжелой форме анемии могут возникнуть тахикардия, одышка, головокружение, шум в ушах, проблемы с пищеварением. Нередко у пациентов с анемией слоятся ногти и выпадают волосы, бледнеет кожа, возникают трещины в уголках губ. Помимо общих симптомов, связанных с гипоксией, у анемии могут быть и другие проявления, в зависимости от вызвавших ее причин.

Что делать?

Если вы подозреваете у себя анемию, обратитесь к семейному врачу, который направит вас на развернутое исследование крови. Кроме того, могут понадобиться диагностические обследования других органов и систем организма. В целом лечением анемии занимается врач-гематолог. Основные принципы терапии – это устранение причины – первичного заболевания, а также восполнение в организме дефицита железа, витамина В12 и фолиевой кислоты с помощью приема специальных препаратов (в виде таблеток или инъекций) и коррекции рациона.

Обычно лечение анемии – это длительный процесс, занимающий несколько месяцев. Иногда пациенту требуется переливание крови.

Диета и профилактика

Основное средство профилактики анемии – это сбалансированное питание, богатое белком, железом и витаминами. В рационе должны быть красное нежирное мясо и мясные субпродукты (в частности, печень), морская рыба, бобовые (горох, фасоль, чечевица), яичные желтки, каши (овсянка, гречка, кукурузная), любые орехи, семечки, ржаной хлеб, хлебцы, сыр тофу, сливочное масло.

Очень полезны все овощи зеленого цвета, петрушка, листья салата, а также морковь, помидоры, яблоки, абрикосы, сухофрукты (чернослив, курага, изюм). Улучшит самочувствие и употребление натурального гранатового сока – классического напитка для поднятия уровня гемоглобина. Рекомендован также сливовый сок и чай из калины, облепихи или шиповника.

В то же время стоит ограничить или исключить употребление мучных и кондитерских изделий, крепкого чая и кофе, блюд с уксусом, маринадов и алкоголя.

Витаминный компот

Смешайте в равных пропорциях сушеные груши, яблоки, чернослив, курагу, финики, изюм и айву (сушеную или свежую), промойте, поместите в кастрюлю и залейте холодной водой в пропорции 150 г смеси на литр воды. Сахар при необходимости добавьте по вкусу. Доведите воду до кипения, отключите огонь и оставьте компот на плите настаиваться и остывать. Пить «железный» напиток можно в любое время и в любых количествах, как обычный компот.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: med.vesti

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!