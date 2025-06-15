Ключевые моменты:

В Одесской епархии заявили о незаконной мобилизации священнослужителя из Доброславской громады;

Ситуацию с мобилизацией священника прокомментировали в Одесском областном ТЦК.

Одесская епархия: священнослужителя принуждают к подписанию контракта

На днях в одном из местных анонимных Телеграм-каналов появилось видео со священником в казарме областного ТЦК. Позже информацию о задержании клирика подтвердили и в Одесской епархии УПЦ.

Как отмечают в епархии, настоятеля Свято-Троицкого храма села Трояндовое Доброславской громады Одесского района, протоиерея Александра Московчука задержали 10 июня 2025 года на одном из блок-постов на территории громады.

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«Несмотря на возраст и неудовлетворительное состояние здоровья, а также каноническую невозможность брать оружие в руки и невозможность мобилизовать по Закону, священнослужителя принуждали и принуждают к подписанию контракта на военную службу, угрожая и оказывая психологическое давление, перевозя в разные отделения ТЦК и воинские части Одесской области и Украины. В настоящее время отец Александр уже четвертые сутки находится в казармах ТЦК, безосновательно лишен возможности видеть семью и выполнять свои пастырские обязанности», – заявили в епархии.

Одесский ТЦК: наличие духовного сана не является основанием для отсрочки от мобилизации

В субботу, 14 июня, ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП. Там заявили, что, по итогам проверки выяснилось, что Александр Мостовчук не состоит на военном учете, и «в полном соответствии с действующим законодательством гражданину было предложено проследовать в ТЦК и СП для уточнения данных, на что он дал добровольное согласие».

«После уточнения данных гражданин прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), по заключению которой был признан годным к военной службе. Никаких медицинских противопоказаний, которые делали бы невозможным службу, обнаружено не было.

Учитывая, что лицо является священнослужителем и с уважением к его сану, ему была предложена возможность прохождения службы в должности военного капеллана в одном из подразделений. После отказа гражданина от этого предложения, он, как и любой другой гражданин Украины, признанный годным к службе, находится на сборном пункте для принятия дальнейшего решения», – сказано в сообщении военкомата.

При этом в ТЦК добавили, что наличие духовного сана не является основанием для автоматической отсрочки призыва. Согласно Закону, священнослужители могут быть забронированы за своей религиозной организацией, если она включена в Перечень критически важных учреждений.

«На момент проверки документы, подтверждающие наличие у гражданина отсрочки или официального бронирования, отсутствовали, что также подтверждается данными АИКС «Оберег», – добавили в ТЦК.

Также в военкомате отмечают, что использование в публичном пространстве формулировок «задержанный», «содержится в казармах» и «оказывают психологическое давление» является искажением фактов и юридических статусов.

«Гражданин добровольно прибыл в ТЦК, а сборный пункт является законным местом пребывания военнообязанных после прохождения ВЛК.

Призываем представителей религиозных организаций ответственно относиться к своевременному предоставлению документов для бронирования своих служителей согласно установленной процедуре. Только совместными усилиями и неукоснительным соблюдением закона мы сможем защитить наше государство», – подвели итоги в областном ТЦК.

Чем разрешилась ситуация, на данный момент неизвестно.

Ранее в Одессе опровергли информацию об избиении больного мужчины сотрудниками ТЦК.