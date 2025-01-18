Как сообщает епархия на своих страницах в соцсетях, в этот день священнослужители будут освящать воду и молиться за мир на украинской земле на трех локациях:

1 локация: пляж Ланжерон;

2 локация: пляж на 13-й станции Большого Фонтана, возле ресторана «Кораблик»;

3 локация: пляж «Золотой берег» на 16-й станции Фонтана.

«На всех трех локациях вас будут ждать разнообразные вкусности, так что всех ждем 19 января в 13:00 на наших пляжах!», – приглашают одесситов организаторы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как проходили крещенские купания в Одессе на Ланжероне 6 января, в день Крещения по новоюлианскому календарю.

Напомним, в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый, новоюлианский стиль, согласно которому непереходные праздники (то есть с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше.

Этот календарь более точен и совпадает с тем, по которому живет светское общество. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) – его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

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