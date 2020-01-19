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Новости Одессы и Одесской области

Как летом: пляж Ланжерон переполнен желающими окунуться в крещенскую воду

Как летом: пляж Ланжерон переполнен желающими окунуться в крещенскую воду

Начиная с ночи, когда завершилась служба в церкви, одесситы разных возрастов и полов стали окунаться в ледяную воду Черного моря. Для этого мероприятия подготовили все необходимое: спасателей, палатки и горячие напитки. Как проходили крещенские купания на пляже Ланжерон, наблюдал корреспондент «Одесской жизни».

Сегодня, после полуночи, одесситы начали отмечать праздник Крещения купанием в холодной воде. Территория вблизи Ланжерона, набережная и особенно песчаная зона переполнена людьми, почти как в теплое время года.

Люди без колебания заходили в воду, проводили в ней меньше минуты и выходили греться. В это время за ними наблюдали спасатели на берегу, а также спасатели на лодке, по периметру буйков.

Вышедшие из холодной воды одесситы растирали себя полотенцами или шли в палатки обогрева. Однако они платные, так как их организовало частное предприятие. Как рассказали нашему корреспонденту, стоимость бронирования места в палатке – 100 гривен. В это входит согревание до купания, переодевание внутри палатки, а также обогрев после купания.

Бесплатно можно получить горячий чай и кофе, а кому надо – даже глинтвейн.

Чтобы согреться после купания в холодной воде одесситам предлагают горячий чай, кофе и глинтвейн

Если вы намереваетесь пойти искупаться, то такое мероприятие проходит на трех локациях: пляж Ланжерон, пляж Золотой Берег и пляж Лузановка.

Очень важно придерживаться определенных правил подготовки и поведения во время купания. Информацию об этом разместила пресс-служба Одесского городского совета:

  • купаться можно только в установленных местах, приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников,
  • желательно иметь с собой одеяло, коврик, которые можно подстелить под ноги,
  • охлаждаться необходимо постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду,
  • к месту купания необходимо подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчива,
  • погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову, это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, плавать не рекомендуется,
  • если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребенок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать,
  • после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку),
  • во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса,
  • категорически запрещено употребление алкогольных напитков перед купанием.

 

Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при:

  • гипертонии в период обострения,
  • нарушениях мозгового кровообращения,
  • эпилепсии,
  • склонности к судорогам,
  • воспалениях почек и бронхо-легочной системы,
  • заболеваниях щитовидной железы,
  • инфекционных болезнях.

По прогнозам правоохранителей,  всего  Одессе и области примет участие в купаниях 25 тысяч человек. А более полутысячи полицейских и нацгвардейцев будут следить за правопорядком на местах.

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Артем Виноградов
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