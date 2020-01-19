Одесская “инфекционка” получила новое оборудование за счет горбюджета

Для городской клинической инфекционной больницы в прошлом году закупили новое оборудование на общую сумму свыше 3,5 млн гривен.
Для отделения реанимации инфекционной больницы приобретены:
- кислородные концентраторы для длительной кислородной терапии производства США и Украины
- портативный автоматический дефибриллятор Powerheart
- инфузионный насос
- хирургические отсосы
- функциональная реанимационная кровать с электроприводом, оснащенная противопролежневым матрасом.
В централизованную бактериологическую лабораторию закуплены:
- биохимический и гематологический анализаторы
- новые бинокулярные микроскопы
- лабораторные центрифуги
- вытяжной шкаф.
Для больницы также приобретен портативный электрокардиограф ЮКАРД украинского производства, который позволяет сделать ЭКГ как в кабинете врача, так и в палате у постели пациента.
Кроме того, в минувшем году инфекционная больница получила современное рентгенологическое оборудование — мобильную рентгеновскую систему ULTRA 100, а также современный стационарный рентгенологический комплекс.
Сейчас ремонтируется кабинет, где будет установлен новый рентген-аппарат.
Кроме того, осенью 2019 года после капитального ремонта в больнице открыто современное приемное отделение.
Фото: Одесский горсовет
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