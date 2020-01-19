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Новости Одессы и Одесской области

Одесская “инфекционка” получила новое оборудование за счет горбюджета

Одесская “инфекционка” получила новое оборудование за счет горбюджета

Для городской клинической инфекционной больницы в прошлом году закупили новое оборудование на общую сумму свыше 3,5 млн гривен.

Для отделения реанимации инфекционной больницы приобретены:

  • кислородные концентраторы для длительной кислородной терапии производства США и Украины
  • портативный автоматический дефибриллятор Powerheart
  • инфузионный насос
  • хирургические отсосы
  • функциональная реанимационная кровать с электроприводом, оснащенная противопролежневым матрасом.

В централизованную бактериологическую лабораторию закуплены:

  • биохимический и гематологический анализаторы
  • новые бинокулярные микроскопы
  • лабораторные центрифуги
  • вытяжной шкаф.

Для больницы также приобретен портативный электрокардиограф ЮКАРД украинского производства, который позволяет сделать ЭКГ как в кабинете врача, так и в палате у постели пациента.

Кроме того, в минувшем году инфекционная больница получила современное рентгенологическое оборудование — мобильную рентгеновскую систему ULTRA 100, а также современный стационарный рентгенологический комплекс.

Сейчас ремонтируется кабинет, где будет установлен новый рентген-аппарат.

Кроме того, осенью 2019 года после капитального ремонта в больнице открыто современное приемное отделение.

Фото: Одесский горсовет

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