Распорядок дня и здоровое питание: как побороть бессонницу?

Сомнологи уверены, что режим сна зависит не только от возраста, но и от образа жизни. Продуктивный отдых можно наладить в любом возрасте, если знать причины тех или иных расстройств сна.

Нарушения сна и образ жизни

Отсутствие распорядка дня. Когда нет четкого распорядка, психическое и эмоциональное напряжение в течение дня распределяется неравномерно и потому вечером трудно заснуть. Если вы не можете заснуть в течение 30 минут, то не заставляйте себя – от этого будет только хуже. Лучше почитайте или займитесь чем-нибудь – тогда сон придет сам собой. А еще лучше – постарайтесь упорядочить ритм своей жизни.

Тревога и одиночество. К нарушениям сна часто приводят депрессивные состояния. В такой ситуации многие начинают принимать снотворное, но этот способ борьбы с бессонницей может привести к обратному результату. Прием снотворного в течение нескольких месяцев вызывает физическую зависимость, с которой бороться иногда бывает труднее, чем с самой бессонницей. Если избавиться от психологических проблем самостоятельно не получается, их нужно решать с помощью специалиста-сомнолога или психотерапевта.

Питание и телезависимость. Привычкой поесть на ночь страдают многие из нас, но мало кто задумывается, что это может стать причиной бессонницы. После обильного ужина печень начинает вырабатывать желчь, поджелудочная железа – сок, активно работает желудок, и наш организм вместо отдыха продолжает трудиться. Чтобы нормализовать сон, ужинать нужно минимум за три часа до сна, но и ложиться спать, если очень хочется есть, не стоит. В этом случае можно съесть банан или выпить стакан кефира. Врачи советуют перед сном гулять, проветривать спальню и ограничивать просмотр телепрограмм, так как мозг воспринимает голубой спектр свечения экрана как солнечный свет и продолжает бодрствовать.

Об упадке сил, кошмарах и творческих людях

Полезен ли дневной сон?

У многих после дневного сна наблюдается упадок сил и головные боли. Кроме того, появляется ночная бессонница. Если вам необходимо поспать днем, то лучше делать это до 16.00, причем такой сон не должен длиться дольше 45 минут. В этом случае сон может стать освежающим и восстанавливающим. Если же вы будете спать после четырех часов дня, то, скорее всего, проснетесь с ощущением спутанности сознания и разбитости.

Что делать, если снятся кошмары?

Если в сновидениях тревожащие сюжеты присутствуют нечасто, беспокоиться не о чем. Любую полученную информацию наш мозг должен проанализировать и адаптировать, и чаще всего это происходит в виде свободных аллегорий. Человек подсознательно проигрывает ситуацию, которой боится, и ищет выход. Если выход найден, то больше этот кошмар беспокоить не будет. Но если появляются навязчивые кошмары, которые повторяются постоянно, то такая ситуация требует вмешательства специалиста.

Цветные сны: плохо или хорошо?

Существует заблуждение, что яркие сны видят люди с больной психикой, однако это вовсе не так. Цветные сны обычно снятся впечатлительным натурам. И если вас посещают цветные сновидения – это не повод бежать к врачу. Лучше попробуйте найти какое-нибудь творческое увлечение.

Чем опасен будильник?

Медики считают, что использование будильника приводит к хроническому недосыпанию. Другими словами, звонок будильника мешает работе мозга, не давая ему разобраться в последних событиях, запомнить важные из них. Кроме того, количество сна отражается и на иммунной системе. Врачи считают, что риск подхватить вирусную инфекцию у того, кто спит более семи часов, снижается в 2,5 раза по сравнению с тем, кто спит менее пяти часов. При этом нужно помнить, что избыточный сон, как и его недостаток, вреден для сердца. Оптимальная продолжительность ночного сна, при которой риск инсульта или инфаркта минимален, – 7-9 часов отдыха в сутки.

Потребность во сне у всех разная

Одни люди спят по четыре часа в сутки, а другим требуется не менее 10 часов отдыха. У каждого существуют свои биологические часы, которые иногда не совпадают с астрономическими, и изменить это невозможно. Например, у «сов» часы, так сказать, отстают, поэтому им труднее, чем «жаворонкам», вставать утром, они часто недосыпают. При этом многие пожилые люди – «жаворонки», рано ложатся и рано встают. А есть еще «голуби» – те, у кого внутренние часы совпадают с астрономическими.