Как в Одессе решить коммунальные проблемы без очередей?

Проблема очередей в коридорах ЖКСов, кажется, решена. Недавно в одесских жилкоммунсервисах заработали информационные центры. Теперь по всем коммунальным проблемам в ЖКС можно обратиться не только в определенные часы приема, но и в любой рабочий день. Насколько эффективно работают информационные центры?

Даем заявку по телефону

Коммунальным предприятиям «ЖКС «Портофранковский», «ЖКС «Хмельницкий», «ЖКС «Фонтанский», «ЖКС «Вузовский», «ЖКС «Черноморский», «ЖКС «Черемушки» и «ЖКС «Пересыпский» для общения с клиентами выделили отдельную телефонную линию. О бытовых проблемах жильцы могут сообщить специально подготовленным сотрудникам. А те, в свою очередь, помогут оперативно решить вопросы, связав потребителей с тем или иным специалистом. Также в информационный центр можно обратиться лично.

Телефоны информационных центров:

ЖКС «Портофранковский»: 705-74-23;

ЖКС «Хмельницкий»: 705-79-62;

ЖКС «Фонтанский»: 740-72-60;

ЖКС «Вузовский»: 705-90-76;

ЖКС «Черноморский»: 705-33-55;

ЖКС «Черемушки»: 705-33-13;

ЖКС «Пересыпский»: 793-78-60.

Позвонив по указанным телефонам в любой день с 09:00 до 18:00, а в пятницу – до 16:45, потребители могут оставить свои заявки и предложения, пожаловаться на качество сервиса и услуг ЖКС.

Все обратившиеся обязательно будут услышаны, заверил вице-мэр – директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, получат обратную связь, а в дальнейшем – отчет о решении проблемы.

Проверено на себе

Проблемы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, возникали наверняка у каждого. Поэтому и мы, когда возникла необходимость в помощи электрика, в первую очередь позвонили в «родной» ЖКС «Черемушки». Оператор выслушала суть проблемы, записала адрес, телефон и пообещала, что специалист перезвонит. И действительно, звонок от электрика поступил через пару часов.

На высоте оказался и ЖКС «Портофранковский». Правда, дозвониться до него удалось не с первого раза – новый сервис, судя по всему, пользуется успехом у жителей. Диспетчер сначала спросила, связывались ли мы со своим участком по месту жительства, а услышав отрицательный ответ, пообещала позвонить туда сама. И спустя некоторое время телефон электрика нам сообщили.

В ЖКС «Вузовский», уточнив для начала адрес, нам дали телефоны местного участка и мастеров-специалистов.

В ЖКС «Хмельницкий» также переадресовали на участок по месту жительства. Правда, рассказали, что звонить туда, чтобы оставить заявку, надо только после 15.00 – когда собираются все мастера.

ЖКС «Черноморский» без долгих разговоров переадресовал на Скорую коммунальную помощь 15-01. В этом информационном центре, уверяют коммунальщики, можно получить юридическую консультацию, информацию о коммунальных начислениях и задолженностях, ответы на вопросы, касающиеся предоставления услуг управления многоквартирным домом.

А вот в ЖКС «Пересыпский» на просьбу заменить старый предохранитель на электросчетчике ответили: «А что, вы сами не можете?» Но после вопроса, кто будет нести ответственность в случае аварии, заявку все же приняли.

Из вышесказанного следует, что новой универсальной «системы» пока не получилось. По большей части все зависит от пресловутого человеческого фактора – где-то выслушают, а где-то, как обычно, переведут стрелки.

Обращаемся через Фейсбук

Еще один способ связаться с жилищно-коммунальным сервисом просто и с минимальными затратами времени – обратиться в ЖКС на его страницу в Фейсбуке. Для этого надо отправить сообщение с фото или видео, отражающими проблему, указать адрес и описать работу, которую необходимо выполнить. Обычно ответ на сообщение приходит в течение суток.

Так, после обращения одесситки, проживающей на улице Хмельницкого, 47, на страницу ЖКС «Хмельницкий», его работники устранили мусорную свалку под балконами, долгое время отравлявшую жизнь жителям дома.

Сотрудники ЖКС «Фонтанский», после обращения на Фейсбук жильцов дома в переулке Светлый, 14, выполнили работы по демонтажу аварийных элементов фасада. А с помощью ЖКС «Вузовский» по просьбе жителей была проведена санитарная обрезка старых тополей на улице Шишкина, 52.

Звоним на горячую линию

За универсальной помощью в решении бытовых вопросов по-прежнему можно обращаться в Единый центр обращения граждан Одессы. Для этого надо позвонить на горячую линию 15-35 либо оставить заявление на веб-портале:1535.odessa.ua. К слову, с помощью этого портала можно решить проблемы, требующие вмешательства не только жилкоммунсервисов, но и местных властей. Сделать это совсем не сложно, нужно лишь внимательно читать инструкции.

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