Можно ли доверять нитрат-тестерам? Эксперимент Одесской жизни

Нитраты. Это слово пугает всех, кому небезразлично качество продуктов и состояние собственного здоровья. Ведь все слышали, что нитраты могут приводить к отравлениям. Многие решают перестраховаться и покупают бытовые нитрат-тестеры для проверки продуктов питания. «Одесская жизнь» разбиралась, можно ли им доверять.

Как работает нитратомер?

Мы решили устроить эксперимент. Купили на Привозе самые популярные сезонные продукты — сладкий перец, баклажан и арбуз.

В нашем распоряжении оказался нитрат-тестер «СОЭКС». Чтобы им воспользоваться, достаточно включить прибор, выбрать название продукта, воткнуть специальный зонд в плод и нажать кнопочку «ОK». И вуаля! На дисплее прибор высветил «страшные» данные: в арбузе опасная концентрация нитратов — 135 мг/кг (норма до 60 мг/кг).

Другие овощи оказались в порядке: в перце — 2 мг/кг нитратов (норма — до 200 мг/кг), а в баклажане — 26 мг/кг (норма — до 300 мг/кг).

Для контроля мы повторили процедуру. На этот раз прибор показал другие цифры, хоть в целом результат был примерно такой же: арбуз — 129 мг/кг, баклажан — 20 мг/кг, перец — 79 мг/кг.

Что сказали в лаборатории?

После использования бытового измерителя вредных веществ мы решили проверить, насколько точны его данные. А потому отнесли наш продуктовый набор в государственную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы Одесской городской больницы ветеринарной медицины, которая находится на Привозе.

Здесь процесс проверки происходит намного сложнее. Сначала исследуемый экземпляр моют под проточной водой, а потом дистиллированной, после чего продукт вытирают насухо. Затем разрезают на четыре части и натирают на терке. Пробы каждой части перемешивают — чтобы результат был более точным и показывал наличие вредных веществ во всем продукте, а не в одной из его частей. В количестве 10 грамм пробу помещают в пробирку со специальным реактивом. Далее содержание нитратов проверяет аппарат, который каждый день калибруют.

В итоге мы получили такие результаты: баклажан — 56,9 мг/кг, арбуз — 9,2 мг/кг и перец — 8,5 мг/кг. То есть показатели не превышают норму — что, безусловно, хорошо, но и совершенно не совпадают с данными тестера — что огорчает, так как в лабораторию с набором овощей и фруктов не набегаешься.

Что не так с бытовыми тестерами?

В лаборатории говорят, что бытовые нитрат-тестеры зачастую показывают завышенные показатели. В этом мы убедились сами на примере арбуза.

В Минздраве объясняют, что такие устройства измеряют не только нитраты, но и другие соли — фосфаты или натриевые, которые не являются опасными для организма человека. То есть по сути тестер дает суммарное количество разных солей в продукте. «Погрешность таких измерений может достигать почти 1000%», — предупреждают в МОЗ.

Как лучше проверять продукты?

Самый надежный способ проверки продуктов на нитраты — отнести их в лабораторию. Только там специалисты могут вам точно сказать, сколько вредных веществ содержится в ваших полезных покупках.

Кроме того, вы можете у продавца на рынке или в супермаркете потребовать показать свидетельство о прохождении санитарно-ветеринарной экспертизы. Если же вы покупаете продукты в стихийных точках продажи на улице, то тут вам никаких документов не предоставят, так как товар никто не проверяет.

Сколько стоит нитрат-тестер?

Сегодня любой желающий может купить себе бытовой нитрат-тестер или нитратомер. Стоимость прибора — в среднем от 1300 до 4500 гривен. Но есть варианты и подороже— 10-15 тысяч гривен. Стоит ли тратить деньги? Ведь приборы необходимо калибровать и поверять.

— Такому оборудованию (нитрат-тестерам. — Прим. ред.) можно доверять, только если оно прошло поверку. Соответствующий сертификат должен быть у продавца. Его может затребовать любой покупатель. Но сегодня существуют фирмы, которые за копейки выдают липовые сертификаты. Если есть сомнения по поводу работы прибора, то необходимо обращаться в метрологическую лабораторию для поверки — в Одессе на Кузнечной, 13, — предложил Антон Гукасян, генеральный директор государственного предприятия «Одессастандартметрология».

Что делать, если купили продукты с нитратами?

Бывает, что мы узнаем о наличии нитратов в покупках только придя домой или просто сомневаемся в качестве продукта. Но выкидывать «подозрительные» овощи не нужно.

Чтобы обезопасить себя, можно обрезать ту часть овоща, которая может содержать нитраты. Например, в столовой свекле нужно отрезать верхнюю и нижнюю часть корнеплода, у кабачков — срезать кожицу, у огурцов и редиса — хвостики и очистить от кожуры, в капусте стоит избавиться от верхних листьев и не есть кочерыжку. Арбузы, как и дыни, наибольшую часть нитратов накапливают в недозрелых частях мякоти, прилегающей к кожуре. Особенно эти советы актуальны для детского питания.

Одним из эффективных способов уменьшить количество нитратов является вываривание. За 40-50 минут термической обработки количество нитратов уменьшается примерно на 40 — 80%.

Также снизить количество вредных веществ в овощах и фруктах поможет их замачивание в холодной воде на несколько часов.

Справка «ОЖ»

Нитраты — это соли азотной кислоты, которые еще называют селитра. Эти вещества содержатся во многих растениях, в почве и даже в нашем организме. В допустимых пределах они абсолютно не опасны. При попадании в организм человека нитраты превращаются в нитриты. Именно они в больших количествах и наносят вред здоровью. Интересно, что использование антибактериального ополаскивателя заметно снижает образование нитритов.

Зелень, например, шпинат и руккола, возглавляют список продуктов с содержанием нитратов, за ними идут сок сельдерея и свеклы, а также морковь. В среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек.

ВОЗ рекомендованной дневной дозой нитратов указывает 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека весом 60 кг.

В 2017 году Европейский институт по безопасности пищевых продуктов (EFSA) вычислил ежедневную допустимую норму нитратов (которую можно употребить без заметного риска для здоровья) — 235 мг для человека весом около 63 кг.

Но в докладе Института также отмечено, что люди всех возрастов могут спокойно превышать эту норму.

В каких частях растения нитратов больше всего?

Морковь — в сердцевине.

Капуста — в кочерыжке и жилках листа.

Свекла — в стеблях и на кончике корня.

Петрушка — в стебле и корнях.

Огурец — в кожуре.

Арбуз, дыня — в мякоти под коркой.

Картофель — в слое, прилегающем к кожуре.

Где в Одессе поверить нитрат-тестер?

В метрологической лаборатории ГП «Одессастандартметрология»

по адресу: ул. Кузнечная, 13, тел. (048) 726 79 49.

Предельно допустимая концентрация нитратов в некоторых продуктах: