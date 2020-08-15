Где и как на самом деле нужно хранить овощи и фрукты?

Мы каждый день едим овощи и фрукты. Но не всегда знаем, что наши любимые и полезные продукты лучше хранятся при определенных температурах. Делимся с вами рекомендациями, как и где правильно хранить разные овощи и фрукты, чтобы они не принесли вред нашему здоровью.

Овощам комфортно в темноте

Большинство овощей любят сухие и темные места, с хорошей циркуляцией воздуха. К примеру, картофель, помидор и перец лучше хранить отдельно, так как они выделяют этилен — газ, который ускоряет их созревание и портит находящиеся рядом фрукты и овощи.

Сладкий перец фермеры рекомендуют хранить немытым в холодильнике. Влажность может привести к гниению овоща.

Брюссельскую капусту также лучше держать немытой в полиэтиленовом пакете в холодильнике. Так она останется свежей до полутора недель.

Белокочанную капусту — хранить в сухом месте, в ящике с прорезями для воздуха.

Картофель нужно хранить только в прохладном темном месте, но не в холодильнике. Так же храните и лук — температура в холодильнике только разрушит структуру овоща. Не держите овощи вместе — выделяемый из лука этилен способствует прорастанию картофеля.

Кукурузу хранить нужно так, чтобы она не высохла. Не снимайте шелуху до момента приготовления, храните завернутые в пакет початки в холодильнике.

Морковь держите в прохладном, темном и сухом месте. Но и при комнатной температуре она хорошо сохранит свежесть.

Огурец чувствительно реагирует на холод. Воздействие температуры ниже 10°С повреждает текстуру овоща и лишает его вкуса, а потому хранить его надо при комнатной температуре.

Помидор храните при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. А охлаждение размягчает овощ.

Свеклу держите в сухом ящике с отверстиями для воздуха и не мойте до тех пор, пока не соберетесь использовать. Перед хранением в холодильнике удалите листья. Это поможет предотвратить потерю влаги и сохранить свежесть овоща.

Чеснок не рекомендуется помещать в холодильник — холод изменит его составляющие. Держите пряность в прохладном, сухом и проветриваемом месте.

Баклажан, кабачки и патиссоны — крайне капризные овощи. Будет слишком холодно — станут водянистыми и потеряют свои полезные свойства, излишне тепло — высохнут. Их лучше хранить на нижней полке в холодильнике или при комнатной температуре.

Где место фруктам и ягодам?

Большинство фруктов совсем не обязательно убирать в холодильник — их можно хранить при комнатной температуре. Если хранить их в холодильнике, то лучше в секции, где температура 8-10°С.

Бананы нужно хранить в холодильнике после полного созревания — когда на кожуре начнут появляться коричневые пятна.

Виноград остается свежими при хранении в холодильнике. Мыть нельзя, это приведет к гниению.

Вишню и сливу лучше поместить в самое холодное место холодильника. Так свежесть плодов сохранится надолго.

Грушу хранить можно как в холодильнике, так и на кухонном столе. Но под воздействием холода груша дольше сохраняет свою свежесть.

Целые арбузы и дыни в холодильник помещать нет необходимости. При комнатной температуре у них больше антиоксидантов и других питательных веществ.

Нектарин, персики и абрикосы нельзя охлаждать. Лучшее место для хранения — прохладный угол на кухне.

Цитрусовые могут храниться при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей до нескольких недель, а в холодильнике срок годности сократится до недели.

Яблоки можно хранить в холодильнике, так они будут оставаться свежими в течение месяца. Однако необходимо держать их отдельно от других продуктов, особенно от бананов и цитрусовых. Эти плоды выделяют этилен.

Зелень любит холод и полиэтиленовую упаковку

Свежие травы надежней хранить в холодильнике — в сухом и упакованном виде или в стакане с водой.

Листовая зелень не должна подвергаться воздействию влаги. Храните ее в холодильнике в целлофановом пакете, с вложенными внутрь бумажными салфетками.

Зелень, имеющая стебли (петрушка, укроп, кинза, базилик), должна храниться в холодной воде. Стакан с зеленью можно убрать в холодильник.

Фото: Діловий регіон