Сколько стоит на одесском Новом базаре «наша дешевая» майская клубника (фотофакт)

Новый базар (он же рынок) уже может похвастаться красующейся на прилавках майской клубникой. Она на одесских рынках давно красуется круглый год? Да, конечно. Но «не наша» и «не дешевая». Почем же майская ягодка?

«Наша дешевая клубника» (именно так услышала я сегодня рекламный призыв) все больше и чаще украшает прилавки старейшего Нового базара. Смотрятся ягодки как праздник, тем более, что «прогулка» по рынку уже второй военный год кажется праздником. Если, конечно, не орет очередная воздушная тревога и нет «бабахов»…

Насчет цен и клубники круглый год. В середине марта специально поинтересовалась ценами на вкусную ягодку. Клубника, как мне тогда пояснили, привезена из Греции. Цена варьировалась от 300 до 350 гривен.

Майская «наша» и в самом деле дешевле. Что означает наша? Она, как мне рассказали продавцы, из Одесской области — из Килии и Вилково.

Стоимость клубники на сегодняшний день — от 200 до 250 гривен за килограмм.

Любопытно: пока я фиксировала ягодную красоту, две потенциальные покупательницы негромко спорили «за клубнику». Решали вопрос, «это дорого как для мая, или не очень». К единому мнению не пришли…

Ранее «Одесская Жизнь» выясняла, могут ли снизиться цены на продукты после Пасхи?

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