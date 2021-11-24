Знаменитости Одессы, прославившие город и ставшие его легендой

Одесса – город с многообразной историей, великолепными достопримечательностями и культурным наследием, но по истине главным являются люди. Одесситы которые своими деяниями прославили Одессу. Давайте познакомимся с некоторыми из них.

И нельзя не согласиться с утверждением, что воистину счастливы те люди, которым посчастливилось быть их современниками, сообщает сайт Моя Одесса.

Владимир Евгеньевич Жаботинский

Знаменитый одессит родился 5 октября 1880 года в еврейской ассимилированной семье. При рождении мальчика нарекли Вольфом. В 1885 году, из-за болезни главы семьи Жаботинские переехали в Германию. Но через год родитель скончался и мать с детьми вернулись в Одессу. На жизнь за границей ушли все имеющиеся сбережения и семья практически бедствовала. Хава Зак, несмотря на безденежье, смогла открыть собственную маленький магазинчик.

Доход от продаж немного улучшил материальное состояние и это позволило Вольфу поступить в одесскую гимназию. Будучи студентом он не проявлял особого усердия к учёбе и увлекшись журналисткой ушел из гимназии. В 1897 году его первая публикация была напечатана в одной из крупнейшей российских провинциальных газет «Одесский листок».

Работа была высоко оценена редактором издания и начинающий журналист в качестве корреспондента газеты «Одесский листок» был направлен в Швейцарию, а затем в Италию. В Италии Вольф стал студентом Римского университета и успешно завершил высшее образование, защитил диплом по Римскому праву.

В 1904 году он переехал в Санкт-Петербург и писал публицистику для газеты «Русь», подписываюсь псевдонимом «Владимир Жаботинский».

В Петербурге Владимир, не только продолжил свою журналистскую деятельность, но и примкнул к правому крылу сионистского движения. Как делегат шестого сионистского конгресса в Базеле, он стал одним из лидеров этой политической фракции.

Свои незаурядные журналистские способности Владимир направил на популяризацию собственных взглядов, которые публиковались взнаме сионистском ежемесячном журнале, издававшимся на русском языке, «Еврейская жизнь». Жаботинский успешно совмещал журналистику с чтением публичных лекций, которые читал в крупных городах России.

В 1908—1909 годах Владимир был корреспондентом в Константинополе и Палестине. Возвратившись на родину активно он боролся за утверждение иврита во всех сферах еврейской жизни. В начале Первой мировой войны Жаботинский стал инициатором создания Еврейского добровольческого легиона в составе британских вооруженных сил.

По окончанию войны Владимир переезжает в Палестину. Весной 1920 года английские власти его арестовали за создание еврейских отрядов самообороны, противостоящих арабам. Русский подданный был осужден на 15 лет каторжных работ, но по амнистии вышел на свободу.

Всю свою сознательную жизнь он выступал за создание национального государства для разбросанных по всему свету евреев. Ушел из жизни истинный сын еврейского народа в Нью-Йорке 4 августа 1940 года. Он оставил потомкам огромное литературное наследие, В Тель-Авиве в музее Жаботинского хранится личные вещи, письма, архив талантливого публициста и переводчика. Его имя стало национальной гордостью еврейского народа, который свято чтит память об выдающимся литераторе и смелом воинственном еврее.

«Еврейский волкодав Курлянд»

Легендарный работник правоохранительных органов, завоевавший любовь простых одесситов, признание коллег и уважение в криминальном мире. Руководство высоко ценило его неуемную энергию, работоспособность и ответственность на занимаемом посту. Курлянд был желанным гостем в каждом доме Одессы и грозой для самых отъявленных воров в законе.

Давид Михайлович, прошел тяжелый, но интересный и насыщенный событиями путь в одесском уголовном розыске. Врожденная интуиция, незаурядное мышление, высокий профессионализм способствовали раскрытию самых злостных преступлений.

В преступной среде города Давида Михайловича называли «Одесским волкодавом».

Мендель Евсеевич Курлянд вместе с семьей переехал в Одессу из города Вильно. Вскоре печник стал отцом еще одного ребенка. Давид вошел в этот мир февральским днем 1913 года в одном из небогатых домов на Молдаванке. До семи лет рос в доме отца и воспитывался матерью.

Грянула Первая мировая война, а затем разгорелся огонь революции, переросший в огромный костер Гражданской войны. Тяжелые бедствия, голод, болезни стали бичом для одесситов. Семья Давида Михайловича оказалась в полной нищете, положение усугубилось со смертью отца. От бессилия и отчаяния мать решила определить своего семилетнего сына в детский дом, где подопечных хотя не досыта, но кормили. Два года мальчик провел в этом учреждении.

После окончания учебы на фабрично-заводских курсах Давид работал в сапожной мастерской. Эта деятельность не нравилась юноше, но это был единственный способ заработать себе на скудное пропитание. Вскоре Курлянд вступил в ряды комсомола и как многие другие товарищи, записался в народную дружину. Молодые дружинники привлекались для патрулирования улиц и даже при проведении операций по захвату преступников.

Инициативность и смекалку юноши заметили и в 1934 году, по комсомольской путевке Давид был направлен на работу в уголовный розыск. Это стало началом карьеры в правоохранительных органах знаменитого на всю Украину сыщика. Принимал участие в обороне родного города, в Узбекистане уничтожал басмачей, бандитов и дезертиров. В 1944 году вернулся в Одессу, где и узнал о судьбе матери и сестры, расстрелянных фашистами.

До 1963 Давид Михайлович Курлянд бессменно оставался на посту социалистической законности. На его счету множество раскрытых преступлений и благодаря ему были уничтожены криминальные банды наводившие ужас на жителей Одессы.

Горожане помнят своих героев и на улице Еврейской установили памятник гению одесского сыска, Давиду Михайловичу Курлянду.

Френкель Нафталий Аронович

История жизни Н.А. Френкеля сродни детективной повести и весьма занимательна. По официальным и биографическим данным Нафталий Аронович дослужился до звания генерал-лейтенанта, и за долгий, самоотверженный труд был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

По видимо советское правительство очень высоко оценило вклад товарища Френкеля в развитие социалистического светлого будущего и наградило неутомимого труженика пятью орденами Ленина.

Френкель появился на свет божий в Константинополе в 1884 году в состоятельном еврейском семействе. Вскоре Френкели уезжают из Османской империи и поселяется в Одессе. Отец предрекал своему подросшему отпрыску стезю удачливого торговца бакалеей, но Нафталий совершенно не интересовал бакалейный бизнес, он стремился к большим делам. В 15 летнем возрасте он начал свою трудовую карьеру в Херсоне, в в строительной фирме. В 1900 году он переезжает в Николаев и в должности прораба трудится экспортной компании «Штейнер и Ко».

Через два года Френкель уезжает за границу, и становится студентом строительного техникума в городе Кельне.

В 1904 году он возвращается в Николаев на прежнее место работы. Теперь имея определенный запас знаний строительного мастерства, Нафталий взялся за работу с большим энтузиазмом. И однажды присвоил огромную сумму денег, но одаренный от природы талантом афериста сумел выкрутиться из этой неприятности.

В канун войны Френкель уже в Мариуполе и занимается очень доходным бизнесом. Корабли груженные лесом приносят баснословные прибыли, а Френкеля называют «Лесным королем Черного моря».

Грянула революция и Френкель со своим огромным капиталом бежит в Турцию. И тут в его жизни происходит фантастический вираж. Нафталий Аронович стал резидентом советской разведки и вскоре возвращается в страну советов. Он снова оказывается в Одессе.

Здесь, как преданный трудовому народу чекист, Френкель отлично ладит с Мишкой Винницким, не менее успешно занимается контрабандой товарами и валютой. После очередной аферы с экспроприированным у богатеев золотом Френкель оказался в лагере на Соловках. И здесь находчивость не подвела афериста, он составил целый трактат как использовать труд заключенных. Френкеля доставили в Москву и работа бывшего одесского бандита была высоко оценена.

«Гений из бакалейной лавки», оставил о себе память в любимой Одессе. Именно благодаря ему здание железнодорожного вокзала было восстановлено в рекордно быстрые сроки.

В 1947 году Френкель уволился из органов по состоянию здоровья. Последователь «железного Феликса» и пенсионер союзного значения умер мирно в собственной постели в 1960 году.

Михаил Михайлович Жванецкий

Жванецкий принадлежит к плеяде самых выдающихся сатириков 20 столетия. Человек с неисчерпаемым талантом, с колоритным юмористическим шармом мог родиться только в Одессе. Профессия родителей Михаила была далека от сатиры, юмора и эстрады, они вряд ли предполагали что их сын выберет себе такую жизненную стезю.

Медики по призванию, Мане Моисеевич и Раиса Яковлевна, всю жизнь врачевали тело пациентов, а Михаил стал врачевателем душ человеческих. Ибо все его выступления, поистине становилось лекарством для общества.

В начале войны Миша с матерью были эвакуированы в Ташкент. И первые школьные маленького одессита годы прошли на чужбине. После изгнания советскими войсками немецко- румынских оккупантов они вернулись в Одессу. Миша продолжил обучение в 118-ой средней школе.

Будучи студентом высшего учебного заведения ОИИМФ он написал свои первые миниатюры и сатирические монологи, которые исполнял сам на сцене студенческого театра «Парнас-2».

В эти годы Миша Жванецкий познакомился с А. Райкиным и при его содействии стал заведующим литературной части Ленинградского театра миниатюр. В 1969 году Жванецкий, Роман Карцев и Виктор Ильченко создают в Одессе свой театр миниатюр.

Но к тому времени Жванецкий стал уже признанным мастером сатиры. И он начинает исполнять на сцене собственные творения. Переезд в столицу стало началом нового этапа в жизни и временем исполнения его самой заветной мечты. Теперь Жванецкий выступает в созданном им театре миниатюр. Знаменитый «дежурный по стране», талантливый одессит, радовал своих поклонников искрометными миниатюрами, историями и анекдотами, наполненными глубокой житейской мудростью.

Из-за болезни Михаила Михайловича, в декабре 2019 года перестала выходить в эфир передача «Дежурный по стране». В следующем году великий сатирик вынужден был закончить свою концертную деятельность. 6 ноября 2020 году сердце неподражаемого юмориста перестало биться.